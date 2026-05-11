LIDER STRANKE SRBIJA CENTAR SE SUDARIO SA REALNOŠĆU: Ni Zdravko Ponoš više nije uveren u pobedu opozicije! "NEMA BEZUSLOVNE PODRŠKE ZA STUDENTE"! (VIDEO)
Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš, govorio je u blokaderskoj emisiji "Utisak nedelje" o predstojećim izborima i tom prilikom pokazao da nije uveren u pobedu opozicije na izborima.
- Ako hoćemo istraživanja, daj da sednemo da se dogovorimo i uradimo ta istraživanja, pa da vidimo. Ja mislim da izbori neće biti skoro i ne mislim da Vučić odlaže izbore zato što se od nas Bog zna kako uplašio. Nije sigurna pobeda ni ako smo svi zajedno, a pogotovo ako su studenti sami. Biće to teško i nategnuto sa ovakvim protivnikom i zato on ne žuri sa izborima. Druga važna stvar, ima ta teorija, pobedićemo, pa da na toj listi bude kamen za kupus, pobedićemo. Neće to tako da bude. Pitanje je da li ćemo pobediti čak i ako svi radimo najbolje što znamo! Ja mislim da se olako to prihvata, da je pobeda gotova, to je završena stvar, samo je treba ubrati. Najgora stvar koju možemo da uradimo je da potcenjujemo protivnika - rekao je Ponoš.
Na pitanje Olje Bećković da li je njegova stranka spremna da podrži predsedničkog kandidata koga da studenska lista, ma ko on bio, Ponoš je rekao da nikada neće pružiti bezuslovnu podršku jer je to "njegov životni stav"!
-Ali, ja nikad ne bih mogao da zamislim sad da ljudi, koji tako pažljivo pristupaju ovome, uz sva posrtanja i sve ostalo, da nominiraju neku dileju - rekao je Ponoš.
