Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da za sve države Zapadnog Balkana ima mesta u Evropskoj uniji, ali da zemlje kandidati moraju da ispune preuzete obaveze kako bi napredovale na evropskom putu. Istovremeno je istakla da nije bilo nikakve formalne odluke o zamrzavanju fondova namenjenih Srbiji.

Kos je poručila da i države kandidati i Evropska unija moraju da ispunjavaju svoje obaveze u procesu evropskih integracija.

„Danas ćemo razgovarati o ključnim geopolitičkim temama, počev od Zapadnog Balkana. Imam veoma jasnu poruku, za sve države Zapadnog Balkana ima mesta u Evropskoj uniji. Proširenje je prioritet za Evropsku uniju. Ako naši kandidati ispune ono što se od njih očekuje, onda i mi moramo da ispunimo svoje obaveze. I mi to činimo. Kao što znate, posle 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za jednu novu zemlju. Reč je o Crnoj Gori. Poslednji Evrobarometar pokazao je da su građani Crne Gore u velikoj meri za članstvo u EU“, rekla je Kos.

Kada je reč o sprovođenju Plana rasta, smatra da se on odvija dobro i dodaje da će EU narednih dana isplatiti blizu 200 miliona evra za Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju.

„Takođe donosimo opipljive rezultate kada je reč o postepenoj integraciji. Kao što znate, prošle nedelje Srbija se pridružila Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji u SEPA sistemu. Sada pripremamo samit EU – Zapadni Balkan, koji će biti održan u Podgorici 5. juna. I očekujem zaista snažnu posvećenost svih kandidata sa Zapadnog Balkana kako bi ostali čvrsto na evropskom putu“, istakla je.

ona nikada nije čula da su fondovi namenjeni Srbiji zamrznuti.

„Zaista, ovo je veoma važno za Srbiju. Demokratska Srbija ima mesta u EU i ono što sada radimo jeste da stalno proveravamo da li sve zemlje korisnice sredstava iz Plana rasta ispunjavaju kriterijume. Tačno je da, od amandmana u pravosuđu pre nekoliko meseci, nismo izvršili nikakve isplate, ali nije doneta nikakva formalna odluka o obustavi plaćanja. Dakle, ako Srbija ispuni kriterijume, a mi se tome nadamo. Mislim da je veoma važno da, kada imamo zemlje kandidate, budemo svesni – a to smo i naš predsednik i ja mnogo puta govorili – da status kandidata podrazumeva obaveze sa obe strane. Od zemlje kandidata očekujemo napredak, a ne nazadovanje u određenim oblastima“, zaključila je Kos.