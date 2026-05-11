Reporter blokaderske televizije N1 Mladen Savatović na društvenoj mreži Iks priznao je da je jučerašnji skup blokadera doživeo potpuni debakl. Šaka blokadera se okupila ispred Pravnog fakulteta, odakle su svoju šetnju nastavili do Rektorata.

Blokaderi koji su očekivali veličanstveno okupljenje svojih saboraca poželeli su da izveštaj uživo prate na N1, a kada su videli da slike s mesta događaja nema - krenuli su s pitanjima zašto nema, i optužili tu TV kuću da nije radila svoj posao.

Mladen Savatović je time bio isporovociran i odmah je regovao na Iksu:

- Ne širite dezinformacije. N1 će da prenosi proteste iz minuta u minut kada bude bilo potrebno i opravdano, kao i do sada. Juče ovi kriterijumi nisu bili zadovoljeni, ali smo svakako preneli sve bitne informacije kroz redovne emisije. Hvala - naveo je Savatović u svojoj objavi.

Foto: Printscr

Korisnici društvene mreže Iks nadovezali su se svojim komentarima na ovu objavu, te su novinaru postavili pitanje:

- Poštovani Mladene, možete li nam reći neke od kriterijuma? Hvala - napisao je korisnik Iksa.

Blokaderski novinar je odgovorio:

- Obim skupa, dinamika događaja na terenu, raspoloživi kapaciteti - stajalo je u Savatovićevom komentaru, čime je i sam priznao raspad blokaderskog skupa. 

