Ministar za evropske integracije Nemanja Starović komentarisao je objavu Borka Stefanovića na društvenoj mreži Iks, gde je naglasio da opozicija u prvi plan stavlja svoju proevropsku politiku, međutim, kada je na red u Narodnoj skupštini došlo i glasanje za evropske zakone, oni tada nisu glasali za iste.

Prema rečima Starovića, ''nisu kadri da podrže nijedan uspeh Srbije na putu ka evropskoj budućnosti i boljem životu građana''.

- Fascinantna je, a priznajem i prilično zabavna, frustracija koju kod naših vrlih opozicionara izaziva moje razobličavanje njihove po svemu lažne proevropske politike. Dodatni razlog da nastavim sa tim, još intenzivnije. A bivši Borislav bi u međuvremenu mogao da objasni kako to on i ostali "korifeji evropske ideje" nisu glasali za evropske zakone u Narodnoj skupštini. Naravno da ćemo umesto odgovora čuti zaglušujuću tišinu čitavog opozicionog hora. Baš kao što su prigodno ignorisali početak operativne primene SEPA sistema prošle sedmice, jer nisu kadri da podrže nijedan uspeh Srbije na putu ka evropskoj budućnosti i boljem životu građana - napisao je Starović.

Njegov odgovor je usledio nakon oglašavanja zamenika predsednika Stranke slobode i pravde, Borko Stefanović na društvenoj mreži Iks gde je u svojoj objavi istakao, kako tvrdi, razloge zašto naprednjaci ne žele Evropu.

Podsetimo, 23. aprila 2026. godine, takozvana proevropska opozicija nije glasala ni za jedan evropski zakon u Skupštini Srbije, niti za ratifikacije sporazuma i konvencije.

Oni nisu glasali ni za Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima, niti za potvrđivanje konvencije o Birou evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva, kao ni za potvrđivanje sporazuma između EU i Srbije o pridruživanju Srbije programu EU for Health za zdravstvo.