Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije, izjavio je posle neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova EU i partnera sa Zapadnog Balkana, da je tvrdnja da Srbija ne dobija sredstva iz razvojnih fondova zbog navodne odluke EU, obična politička manipulacija koja nema uporište u činjenicama!

Đurić je naglasio da je i sama izjava evropske komesarke za proširenje Marte Kos potvrdila da "ne postoji nikakva formalna odluka EU o uskraćivanju sredstava Srbiji iz Plana rasta" i da su tvrdnje "o zamrzavanju fondova bile deo političkog pritiska i manipulacije u javnom prostoru".

Ministar je ocenio i da u čitavoj javnoj komunikaciji oko evropskih fondova postoji "malo političke igrarije" sa ciljem vršenja pritiska na unutrašnje političke prilike u Srbiji, ali je naglasio da ostaje ključna činjenica, a to je da "ne postoji nijedna odluka EU kojom bi Srbiji bilauskraćena ekonomska ili razvojna podrška"

On je dodao da Srbija naporno i vredno radi na sprovođenju reformi i svih političkih, tehničkih i organizacionih koraka neophodnih za punu podršku iz evropskih fondova i dodao da su eventualna odlaganja pre svega posledica političkih procena, a ne nedostataka rezultata Srbije.

Ministar Đurić je istakao i da Srbija svojim delovanjem nije zaslužila da bude tretirana kao crna ovca jer prednjači u usvajanju zakonskih i institucionalnih mera u procesu evropskih integracija.