Pre nedelju dana u mestu Sloboština nedaleko od Zagreba uništena je spomen-ploča podignuta 1959. godine.

Ovo nije prvi put da je razbijena, isto se dogodilo 1991. godine.

Obnovljena je 2014. a sada je opet unistena.

Na njoj je pisalo:

“Ovdje je sahranjeno 1368 žrtava fašističkog terora koje su augusta 1942. ustaše poubijali i bacili u zdence ovog sela. Od toga je 1165 iz Kozare, a 203 iz okoline Požege. Ustaške zvijeri nisu poštedjele ni malu dječicu i među ovim žrtvama je 50 djece od 6 mjeseci do 14 godina. Neka je vječna slava žrtvama okrutnog fašizma".

