Među sahranjenima na tom mestu je i 50 dece od 6 meseci do 14 godina.
"USTAŠKE ZVIJERI NISU POŠTEDJELE NI MALU DJEČICU" Bruka i sramota: U Sloboštini kod Zagreba ponovo uništena spomen-ploča žrtvama fašizma (FOTO)
Pre nedelju dana u mestu Sloboština nedaleko od Zagreba uništena je spomen-ploča podignuta 1959. godine.
Ovo nije prvi put da je razbijena, isto se dogodilo 1991. godine.
Obnovljena je 2014. a sada je opet unistena.
Na njoj je pisalo:
“Ovdje je sahranjeno 1368 žrtava fašističkog terora koje su augusta 1942. ustaše poubijali i bacili u zdence ovog sela. Od toga je 1165 iz Kozare, a 203 iz okoline Požege. Ustaške zvijeri nisu poštedjele ni malu dječicu i među ovim žrtvama je 50 djece od 6 mjeseci do 14 godina. Neka je vječna slava žrtvama okrutnog fašizma".
