Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević ocenio je danas da poslednji napadi na patrijarha srpskog gospodina Porfirija i SPC "od strane propagandnih glasila u vidu N1 i Nova S" nisu nikakva novost, kao i da je reč o kontinuitetu.

- Poslednji napadi na srpskog patrijarha i Srpsku pravoslavnu crkvu, od strane propagandnih glasila u vidu N1 i Nova S, nisu nikakva novost. Reč je o kontinuitetu. Šta zameraju N1 i Nova S srpskom patrijarhu? Baš to - što je srpski. Da se odao agnosticizmu kao neki njihovi favoriti, bio bi slavljen i promovisan kao njihov favorit.

Činjenicu da je njihova meta, srpski patrijarh treba da nosi kao orden, jer je mržnja ovih propagandnih mašinerija upravo dokaz da je na pravom putu.

Na putu Svetog Save i Svetog Justina Ćelijskog.

Na mnogaja ljeta Vaša Svetosti gospodine Porfirije! - stoji navedeno u objavi Miloša Vučevića.

U poslednje vreme, hajka na SPC od strane blokadera, kao i blokaderskih medija koji to podržavaju, u punom je jeku.

Grupa studenata blokadera, predvođena profesorkom Pravnog fakulteta i autorkom blokaderskog portala Peščanik Dragicom Vujadinović, oskrnavila je isposnicu Svetog Save na planini Kablar kako bi poslala političku poruku. Na ovu srpsku svetinju u planinama Kablara, gde se visoko u pećini molio Sveti Sava, postavljen je transparent sa natpisom "Studenti pobeđuju".

- Izgradnja isposnice vrši se uz mobu dobrih ljudi, koji već mesecima i godinama rade da ovo mesto zasija pravim sjajem. Naravno da su na ovu mobu dobrodošli svi koji hoće da pomognu u radovima ili oni koji žele i mogu da donesu materijal. Međutim, sada smo svedočili jako ružnom pustupku - rekao je za RINU jedan Čačanin koji se zatekao na mestu incidenta.