Slušaj vest

U analizi političke situacije u Srbiji sagovornici navode da se izborna atmosfera već razvija, iako zvaničan datum izbora nije poznat, uz naglasak da država mora voditi računa o trenutku ulaska u izborni proces zbog mogućih naglih promena u političko-ekonomskom okruženju.

O ovoj temi, za "Redakciju", govorili su Perko Matović, savetnik ministra informisanja i Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost.

- Ja mislim da uopšte nije tema da li će izbori biti raspisani sada ili kasnije, već da smo mi već u predizbornoj kampanji, još od trenutka kada je rektor Đokić, a zatim politički kandidat Đokić, izašao na onaj balkon i vrlo teatralno, gotovo filmski, rekao: "Hoću da vam budem kandidat." Zato mislim da je važno da postoji još vremena da se na opozicionom političkom prostoru stvari jasno definišu. Meni je važno da se vidi ko je levo, a ko desno, ali iz ugla države ključna stvar je da se donese odluka kada je za nju najbolje da uđe u izborni proces - rekao je Barac.

Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Promene koje dolaze brže nego što deluje

Kada ste u izbornom procesu, država nije u punom kapacitetu i ne može brzo da reaguje na nepredviđene situacije, posebno ako dođe do ozbiljnijih promena, naveo je.

- Evo, recimo, i oko 22. maja se očekuju određene odluke vezane za OFAC, pa vidimo koliko se u jednom danu mogu promeniti stvari koje smo do juče smatrali stabilnim. Mi godinama smatramo normalnim da je kurs evra stabilan, a ranije to nije bilo tako. Isto tako, ljudi koji žive na kredit često ne znaju kolika će im rata biti iz meseca u mesec. Zato je važno da shvatimo da stvari koje danas smatramo stabilnim zapravo nisu nužno trajne. Ne treba da uzimamo sve zdravo za gotovo.

Matović ocenjuje da u javnom prostoru ne vidi odsustvo političke debate, ističući da predstavnici vlasti, uključujući predsednika i ministre, kontinuirano učestvuju u raspravama o ključnim društvenim, ekonomskim i političkim temama, pri čemu naglašava da celokupna koaliciona vlast funkcioniše sistemski, dok se razlike mogu uočiti kroz učinak pojedinih resora.

- Ja nisam primetio da je sa opozicione strane ikada vođena debata na tom nivou, a isto tako ne vidim da je sa strane vlasti ikada prestala da postoji politička rasprava. Dakle, mi u praksi ne vidimo da predsednik ili njegovi saradnici ili ministri izostaju iz javnog političkog diskursa koji se tiče ideologije, ekonomije, prakse i različitih društvenih i komunalnih pitanja. Zato smatram da i predsednik i celokupna aktuelna koaliciona vlast rade na ozbiljnom i sistemskom nivou, a razlike se mogu posmatrati kroz učinak pojedinih ministara, ali govorim o ukupnom okviru vlasti - kaže Matović.

Perko Matović, savetnik ministra informisanja Foto: Kurir Televizija

- Sa te strane, ne vidim da tu postoji neka suštinska dilema. Kada govorimo o opoziciji, vidimo dva bloka - jedan koji se naziva građanskim, i drugi koji se drugačije pozicionira, ali iskreno ne vidim razlog zašto i jedan i drugi ne bi mogli biti deo šireg građanskog koncepta. Ja sebe, iako se primarno identifikujem kao pripadnik srpskog naroda, takođe vidim i kao građanina Srbije. Smatram da treba da imam sva građanska prava i slobode koje savremena evropska civilizacija podrazumeva, jer se kroz istoriju upravo kroz spoj različitih identiteta dolazilo do šireg političkog i društvenog okvira - za "Redakciju", rekao je Matović.

Srđan Barac za Kurir TV o predstojećim izborima: Blokaderi nemaju nikakav program Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs