OBEĆANJE ISPUNJENO! Vučić u subotu, tokom posete Šidu, najavio radove, mašine danas već stigle na teren (FOTO/VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom vikenda je posetio Šid, i tada je najavio izgradnju novih puteva u ovom okrugu, a najavljeno je ispunjeno u rekordnom roku.
Već danas mašine su izašle na teren.
Kako je potvrdio Dejan Bulatović, narodni poslanik, koji je i bio domaćin predsedniku tokom posete, kada predsednik Vučić nešto najavi, odmah se kreće u realizaciju istog.
- Njegova reč nikad ne kasni. Posle subotnje posete kada je predsednik posetio selo Batrovce, rekao je da ćemo krenuti sa radovima, i to se sada dešava samo dan posle što je najavio - rekao je Bulatović, te naglasio da iako je predsednik najavio da će trebati par dana da mašine izađu na teren, to se desilo za jedan dan.
- Mašine su stigle, krećemo u potpuno nov put između Vašnice i Batrovaca, to će biti pista, moći će formula da se vozi kako će to izgledati - rekao je Bulatović.
