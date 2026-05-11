tako se to radi!

tako se to radi!

Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom vikenda je posetio Šid, i tada je najavio izgradnju novih puteva u ovom okrugu, a najavljeno je ispunjeno u rekordnom roku.

Već danas mašine su izašle na teren.

Kako je potvrdio Dejan Bulatović, narodni poslanik, koji je i bio domaćin predsedniku tokom posete, kada predsednik Vučić nešto najavi, odmah se kreće u realizaciju istog.

1/5 Vidi galeriju Šid - radovi, mehanizacija stigla Foto: Kurir

- Njegova reč nikad ne kasni. Posle subotnje posete kada je predsednik posetio selo Batrovce, rekao je da ćemo krenuti sa radovima, i to se sada dešava samo dan posle što je najavio - rekao je Bulatović, te naglasio da iako je predsednik najavio da će trebati par dana da mašine izađu na teren, to se desilo za jedan dan.

- Mašine su stigle, krećemo u potpuno nov put između Vašnice i Batrovaca, to će biti pista, moći će formula da se vozi kako će to izgledati - rekao je Bulatović.

Vučić ispunio obećanje: U Šid stigla mehanizacija, počinju radovi Izvor: Kurir