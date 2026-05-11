U intervjuu za Kurir televiziju, podsekretarka za javnu diplomatiju američkog Stejt departmenta Sara Rodžers govorila je o svojoj prvoj poseti Srbiji, saradnji naše zemlje sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i o značaju predstojećeg EXPO 2027 koji se održava u Beogradu.

Ona nije krila oduševljenje boravkom u Beogradu, istakavši da joj je jedino žao što poseta nije trajala duže.

- Zaista sam uživala tokom svoje prve posete Srbiji. Jedino mi je žao što ne ostajem duže. Došla sam kako bih potpisala Sporazum o učešću na Ekspu, a pre dolaska prijatelj mi je rekao: „Srbi su sjajni domaćini“. Sada mogu da kažem da je bio potpuno u pravu - rekla je ona.

Tokom razgovora posebno je pohvalila srpsko gostoprimstvo i domaću kuhinju, naglašavajući da je atmosfera koju je doživela ostavila snažan utisak na nju.

- Vaša kuhinja je fantastična, a gostoprimstvo neverovatno. Zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo da budem ovde - poručila je Sara.

Govoreći o odnosima Srbije i SAD, ocenila je da dve zemlje imaju kvalitetnu saradnju, posebno kroz kulturne i međunarodne projekte poput EXPO 2027, koji predstavljaju priliku za dodatno povezivanje ljudi i institucija.

Ona je podsetila i da Sjedinjene Američke Države ove godine obeležavaju 250 godina postojanja države, zbog čega je pokrenuta inicijativa „Freedom 250“.

- Kao i Srbi, i Amerikanci su narod koji voli slobodu. Tim povodom pripremili smo mnogo događaja i iznenađenja, među kojima je i Festival uličnih sportova koji organizuje ambasada Amerike - rekla je Sara Rodžers.

Sastanak sa Aleksandrom Vučičem

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas se sastao sa podsekretarkom za javnu diplomatiju Sarom Rodžers, sa kojom je govorio o daljem unapređenju saradnje Srbije i SAD u svim oblastima od zajedničkog interesa.

- Posebno nas raduje potvrđeno učešće SAD na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni - istakao je predsednik Vučić.

