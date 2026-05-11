NIŠTA IM NIJE SVETO, MALO IM JE KABLAR! Blokaderi se popeli na Rtanj, pa oskrnavili još jedan simbol pravoslavlja! (VIDEO)
Blokaderi su ovim svojim potezom izazvali bes građana Srbije, budući da su sad otišli korak dalje u svojoj bahatosti - popeli su se na planinu Rtanj i oskrnavili simbol pravoslavlja koji godinama stoji na tom mestu netaknut!
Naime, na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kome se vidi kako je pravoslavni krst koji i starije generacije pamte sada oblepljen nalepnicama ''studenti pobeđuju''.
Na samom vrhu planine Rtanj, pored krsta koji godinama stoji kao simbol vere, istrajnosti i pravoslavlja, ostavljena su obeležja blokaderskog pokreta, što su mnogi građani doživeli kao direktnu provokaciju i skrnavljenje svetinje.
Ubrzo nakon ovoga, usledio je odgovor pristojne Srbije - čovek koji se popeo do tog krsta, nakon što je video šta su blokaderi uradili, počeo je da skida sva obeležja koja su izazvala bes i ljutnju naroda.
Ovaj događaj nije usamljen slučaj.
Podsetimo, hajka na SPC od strane blokadera i blokaderskih medija već uveliko traje.
Na srpsku svetinju u planinama Kablara, gde se visoko u pećini molio Sveti Sava, postavljen je transparent sa natpisom "Studenti pobeđuju".
Grupa studenata blokadera je u subotu, predvođena profesorkom Pravnog fakulteta i kolumnistkinjom portala Peščanik Dragicom Vujadinović, oskrnavila isposnicu Svetog Save na planini Kablar kako bi poslala političku poruku.
- Izgradnja isposnice vrši se uz mobu dobrih ljudi, koji već mesecima i godinama rade da ovo mesto zasija pravim sjajem. Naravno da su na ovu mobu dobrodošli svi koji hoće da pomognu u radovima ili oni koji žele i mogu da donesu materijal. Međutim, sada smo svedočili jako ružnom pustupku - rekao je za RINU jedan Čačanin koji se zatekao na mestu incidenta.
