Blokaderi su ovim svojim potezom izazvali bes građana Srbije, budući da su sad otišli korak dalje u svojoj bahatosti - popeli su se na planinu Rtanj i oskrnavili simbol pravoslavlja koji godinama stoji na tom mestu netaknut!

Naime, na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kome se vidi kako je pravoslavni krst koji i starije generacije pamte sada oblepljen nalepnicama ''studenti pobeđuju''.

Na samom vrhu planine Rtanj, pored krsta koji godinama stoji kao simbol vere, istrajnosti i pravoslavlja, ostavljena su obeležja blokaderskog pokreta, što su mnogi građani doživeli kao direktnu provokaciju i skrnavljenje svetinje.

Ubrzo nakon ovoga, usledio je odgovor pristojne Srbije - čovek koji se popeo do tog krsta, nakon što je video šta su blokaderi uradili, počeo je da skida sva obeležja koja su izazvala bes i ljutnju naroda.

Ovaj događaj nije usamljen slučaj.

Podsetimo, hajka na SPC od strane blokadera i blokaderskih medija već uveliko traje.

Na srpsku svetinju u planinama Kablara, gde se visoko u pećini molio Sveti Sava, postavljen je transparent sa natpisom "Studenti pobeđuju".

Grupa studenata blokadera je u subotu, predvođena profesorkom Pravnog fakulteta i kolumnistkinjom portala Peščanik Dragicom Vujadinović, oskrnavila isposnicu Svetog Save na planini Kablar kako bi poslala političku poruku.

- Izgradnja isposnice vrši se uz mobu dobrih ljudi, koji već mesecima i godinama rade da ovo mesto zasija pravim sjajem. Naravno da su na ovu mobu dobrodošli svi koji hoće da pomognu u radovima ili oni koji žele i mogu da donesu materijal. Međutim, sada smo svedočili jako ružnom pustupku - rekao je za RINU jedan Čačanin koji se zatekao na mestu incidenta.