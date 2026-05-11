Kao što je obećano i najavljeno, Batajnica dobija novu zdravstvenu stanicu. Kako je objavio zemunski odbor Srpske napredne stranke na Instagramu, radovi počinju na leto, a planirana je izgradnja savremenog objekta ukupne površine 3.221 kvadratnih metara.

Nova zdravstvena stanica znači bržu, dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu za građane Batajnice i okolnih mesta.

Prema informacijama koje je podelila SNS Zemun, moderan objekat će na jednom mestu objediniti Hitnu pomoć i laboratoriju, Opštu medicinu za decu i odrasle, Rendgen i ultrazvuk i Specijalističke službe.

- Sve na jednom mestu - briga o građanima je prioritet odgovorne vlasti - poručuju iz SNS-a.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić je na sastanku posvećenom ovom projektu rekao da je objekat koji je star više od 60 godina zahtevao jednu brzu reakciju.

- I nas kao ministarstva i gradske opštine Zemun i mi smo danas precizirali osnovne stvari koje su neophodne da bismo krenuli da realizujemo ovaj projekat - kazao je Glišić.

Postojeći objekat biće srušen, a na njegovom mestu biće izgrađen nov, moderan objekat Doma zdravlja, kao i trafostanica. Dom zdravlja, danas poznat kao "ambulanta Batajnica" će imati najsavremeniju opremu.

Glišić jе izjavio nakon sastanka da ćе za rеkonstrukciju 60 godina starog Doma zdravlja u Batajnici biti izdvojеno oko 830 miliona dinara i istakao da očеkujе da taj projеkat budе završеn do kraja 2027. godinе.