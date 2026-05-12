Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović izjavio je danas da je ministar spoljnih poslova Marko Đurić poslao izuzetno dobru poruku kada je rekao da dijalog Beograda i Prištine nije i neće biti o međusobnom priznanju, već o uspostavljanju Zajednice srpskih opština (ZSO) i dodao da bi svi državnici u Srbiji trebalo to da ponavljaju i ističu, prenosi RTV.

„Poglavlje 35 je korpa za sve druge na putu evropskih integracija, a nama je u tom poglavlju kosovska priča i oni sada neskriveno govore da je to uslov bez kojeg nema našeg članstva u EU“, ocenio je Odalović za TV K1, prenosi Kosovo online.

Komentarišući to što je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas juče potvrdila da su učestali izborni ciklusi na Kosovu glavni razlog zbog kojeg nije bilo nove runde dijaloga na najvišem nivou između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija, Odalović je rekao da sve što Kalas radi i izjavljuje nema nikakav pozitivan rezultat, već samo negativan, dodajući da ona nikada nije poslala dobru i pozitivnu poruku, prenosi RTV.

„EU postavlja Srbiji uslove i standarde za članstvo koje nikome nikada nisu postavili“, podvukao je Odalović.

Ukazao je i da, kada god Srbija „preskoči jednu visinu, oni lestvicu podignu još više“, kao i da je pitanje trenutka kada će podići lestvicu toliko visoko da se ona ne može preskočiti, a to je Kosovo.

Govoreći o današnjoj sednici Skupštine Srbije na kojoj su na dnevnom redu predlozi izmena i dopuna četiri izborna zakona u skladu sa preporukama Odihra, Odalović je rekao da su to preporuke koje moraju da se implementiraju u zakon kako bi mogle na sledećim izborima da budu primenjene.

Sve preporuke iz EU koje Srbija sprovodi su za dobrobit građana, kazao je Odalović i dodao da je, iako država ide evropskim putem na način kako se ide u Evropu - Evropa ta koja koči proces.

„Oni najavljuju proces evropskih integracija za još dve zemlje, a nas ignorišu i vraćaju nazad. Interesuje me kako će da gledaju na to što mi nismo uveli sankcije Rusiji, sada kada oni počnu sa Rusijom da prave aranžmane“, primetio je Odalović.

Povodom ostavke Kristijana Šmita na mesto visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, ocenio je da je to pokazatelj da SAD na Zapadnom Balkanu žele da ostvare uticaj nakon što je region dugo bio sklonjen iz sfere interesovanja Amerike.

Kako je naveo, iako je Nemačka u najvećoj meri stajala iza svih odluka koje je Šmit doneo, sada su SAD „digle ručnu“ i rekle da to više ne može s obzirom na to da ga niko iz Evrope nije sprečio u svemu lošem što je radio niti mu je poslao poruku da se zaustavi.

„Čini mi se da su SAD vrlo pragmatično zaustavile to, jer sve što je on radio je vodilo ka raspadu Dejtonskog sporazuma. Očekujem da se Amerika sada umeša i u kosovske izbore“, zaključio je Odalović.