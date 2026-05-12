Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić oprašta se od Cvetkovića vencem u bojama srpske trobojke. Predsednik je čekao u koloni među brojnim građanima koji su došli da odaju poštu košarkaškoj legendi.

Vladimir Cvetković danas će biti sahranjen na Novom groblju. Opelo počinje u 13 časova i 30 minuta, a sahrana će biti održana u 14 časova.

SAHRANA VLADIMIRA CVETKOVIĆA: Tužan dan - Srbija se oprašta od legende

Vladimir Cvetković je preminuo 6. maja u 84. godini.

Vučić na sahrani Vladimira Cvetkovića Foto: Kurir

Bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.

Vladimir Cvetković je osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).

Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, bio je najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je postala šampion Evrope i sveta.

Predsednik Aleksandar Vučić došao na sahranu Vladimira Cvetkovića Izvor: Kurir

Kurir.rs

Ne propustiteFudbalSAHRANA VLADIMIRA CVETKOVIĆA: Tužan dan - Srbija se oprašta od legende!
Vladimir Cvetković Cvele
FudbalTUGA NA MARAKANI! POSLEDNJI POZDRAV VLADIMIRU CVETKOVIĆU! Pogledajte fotografije sa komemoracije!
Komemoracija Vladimiru Cvetkoviću Vladimir Cvetković (60).jpeg
Fudbal"PRETVORIO JE SNOVE MILIONA ZVEZDAŠA U STVARNOST" Zvezdan Terzić održao emotivan govor na komemoraciji Vladimira Cvetkovića!
WhatsApp Image 2026-05-12 at 11.19.13.jpeg
FudbalPOTRESNE SCENE NA KOMEMORACIJI VLADIMIRU CVETKOVIĆU: Emotivan oproštaj od legende na Marakani
Komemoracija Vladimiru Cvetkoviću Vladimir Cvetković (42).jpeg
FudbalEMOTIVNE SCENE NA MARAKANI: Sve u znaku Vladimira Cvetkovića...
Screenshot 2026-05-09 181343.png
FudbalČELNICI CRVENE ZVEZDE UPISALI SE U KNJIGU ŽALOSTI: Odata počast velikom Vladimiru Cvetkoviću
Zvezdan Terzić