Odluka Sjedinjenih Američkih Država da učestvuju na EXPO 2027 u Beogradu tumači se kao potvrda sve značajnije međunarodne pozicije Srbije, dok sagovornici ocenjuju da je reč o rezultatu dugogodišnje spoljne politike, intenzivnih diplomatskih kontakata i jačanja ugleda države na svetskoj sceni.

Da li je Srbija danas na raskrsnici između politike razvoja i politike blokade, za "Redakciju", govorili su Srbislav Filipović, politički analitičar i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

- Učešće Sjedinjenih Američkih Država na EXPO izložbi u Srbiji nije odluka koja je doneta preko noći, već rezultat dugoročnih odnosa i međunarodne politike koju Srbija vodi prethodnih godina. Iza toga stoji kontinuitet spoljne politike i pozicioniranje Srbije na međunarodnoj sceni. To nije nešto što je palo s neba. Reč je o dugogodišnjem statusu Srbije u svetu i međunarodnoj politici koju vode predsednik države i aktuelna vlast. Mislim da je spoljna politika Srbije na veoma visokom nivou, a jučerašnji potez Sjedinjenih Američkih Država predstavlja svojevrsno priznanje takve politike - naveo je Gajović.

Aleksandar Gajović, novinar i publicista

Međunarodni kontakti kao potvrda sve jače pozicije Srbije

Dodaje da o međunarodnom položaju Srbije govori i činjenica da je Beograd poslednjih godina bio domaćin velikom broju svetskih lidera.

- Ako pogledate prethodne dve ili tri godine, gotovo da nema važnijeg svetskog državnika koji nije posetio Beograd. Takođe, nema značajne države sa kojom Srbija nije održavala intenzivne kontakte. Svi ti susreti pokazuju koliko je Srbija važna na međunarodnoj mapi i koliko je poštuju. Odluka SAD da učestvuju na EXPO samo je još jedna potvrda toga.

Filipović je dodao da je tokom poslednje decenije i po bilo mnogo poteza koji su dugoročno doprinosili međunarodnom pozicioniranju Srbije.

Srboslav Filipović, politički analitičar

- Suština svega što je Srbija postigla tokom prethodnih 12 do 14 godina može se opisati čuvenom izrekom Ota fon Bizmarka da "politika nije nauka, već umetnost". Ako je Bizmark bio u pravu kada je govorio da je politika umetnost, onda je predsednik Aleksandar Vučić, pored toga što je državnik, i svojevrstan politički umetnik. Ono što je postignuto u spoljnoj politici zahtevalo je veliku mentalnu virtuoznost, ozbiljno obrazovanje, ali i hrabrost da se donose odluke koje u određenim trenucima možda nisu bile dovoljno shvaćene ili prihvaćene u javnosti - rekao je.

