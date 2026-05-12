Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin komentarisao je ostavku Kristijana Šmita.

- Odlazak Šmita je najveća usluga svim narodima u Bosni i Hercegovini. Ovo je Travnička hronika, ovo su konzulska vremena. Svi odlaze a ostaju na kraju samo narodi koji žive u Bosni, ostaju i gledaju u ledja konzulima. Evo otišao je još jedan konzul, prilično tužan i smešan, možda i najsmešniji od svih ali je velika zla učinio, veliki zulum je učinio, pokvario je mir koji su tri naroda uspostavila, izjavio je Vulin.

Istakao je da je Šmit svojim odlukama bio na pragu da izazove ustanak u Republici Srpskoj.

- On nije mogao da je ukine, niko ne može da ukine Republiku Srpsku, ali možete da dovedete Srbe do pozicije da moraju da se brane i da nema drugog puta nego da odbrane fizički Srpsku, jer samo fizički možete da je ukinete ili da probate da je ukinete. On je bio na putu da tako nešto uradi i najveća usluga svim narodima BiH je odlazak Šmita. Ja se nadam da će velike sile sada razumeti da će morati da se vrate pravu."

Vulin smatra da skupština Republike Srpske sad treba da vrati sve one zakone koje je zbog Šmita morala da poništi.