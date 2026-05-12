U Narodnoj skupštini juče je održana sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, na kojoj je direktor Sekretarijata Energetske zajednice Artur Lorkovski predstavio Godišnji izveštaj o napretku Srbije u primeni energetskih propisa za 2025. godinu.

Kako je istakao, Srbija je tokom prethodne godine ostvarila najbrži napredak u oblasti energetike među članicama Energetske zajednice, ali su pojedini opozicioni poslanici sednicu pokušali da iskoriste za političke obračune, umesto za raspravu o rezultatima i izazovima u energetskom sektoru.

Poslanik SSP-a Dušan Nikezić je rekao da se Naftna industrija Srbije nalazi pod sankcijama, uz ocenu da je neizvesna budućnost rafinerije i petrohemije te da je aktuelna vlast kriva za to.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović najpre je podsetila Nikezića na 2008. Kada je NIS prodat.

- A da ja vas pitam: zašto ste vi prodali NIS 2008, takoreći poklonili za samo 400 miliona? Srbija je tokom energetske krize uspela da očuva stabilnost tržišta i sigurnost snabdevanja. Kada su cene energenata rasle širom sveta, u Srbiji nije bilo nestašica, naglog skoka cena niti ograničenja potrošnje kao u Sloveniji i Hrvatskoj. Ali su to sigurno, po Vama, posledice katastrofalnih odluka Vlade. Građani sami mogu da procene. Država je reagovala odgovorno i zaštitila građane. I danas imamo jednu od nižih cena goriva u regionu - rekla je ministarka.

Ona je dodala da je naftni sektor ostao stabilan uprkos sankcijama i međunarodnim okolnostima na koje Srbija, kako je navela, ne može da utiče, ocenivši da je prioritet države očuvanje sigurnosti snabdevanja i zaštita nacionalnih interesa.

Dušan Nikezić upitao je zbog čega Srbija nije iskoristila pravo preče kupovine i preuzela NIS.

- Možda tada niste imali mesto za pregovaračkim stolom, ali ga mi danas itekako imamo. Trenutno pregovaramo kako da poboljšamo poziciju Srbije u odnosu na oni koju ste nam ostavili 2008. godine, da povećamo udeo države u NIS-u i osiguramo da interesi građana i države ostanu zaštićeni. Zato pregovori dugo traju, teški su i iscrpljujući, ali naše interese nećemo kompromitovati - poručila je Ðedović Handanović.

Nikezić je rekao da SSP smatra da Srbija treba brže da se integriše sa energetskim tržištem EU.

Đedović Handanović je odgovorila da postoji saglasnost oko integracije sa tržištem EU.

- I makar za to možete odati priznanje Vladi Republike Srbije i ljudima koji sede ovde, jer upravo oni rade na tome da se to desi kao prva zemlja u regionu, što je i naš gost, gospodin Lorkovski, potvrdio - rekla je ministarka.

Nikezić je tvrdio i da je došlo do urušavanja EPS-a.

Ðedović Handanović podsetila ga je da je većina termoblokova u Srbiji izgrađena je šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, zbog čega danas zahtevaju znatno veća ulaganja i održavanje nego ranije.

- Pre 15 godina ti blokovi su već bili stari oko 40 godina, a danas su stari više od 55 godina. Da li možemo da poredimo proizvodnju termobloka starog 55 godina sa proizvodnjom koju je imao pre 15 godina? Sa jedne strane nam govorite da treba zatvoriti termoelektrane, pitate zašto termoelektrane proizvode manje a istovremeno tražite dekarbonizaciju. Odlučite šta vam je politika i šta vam je cilj. I još jedan podatak - EPS je proizveo 2 miliona tona uglja više prošle godine!Nećete daleko stići dok god imate takav pristup - rekla je ministarka.

Hladna rezerva

Poslanica Tatjana Marković Topalović iz Srbija centra (SRCE) kritikovala je usvajanje strateških dokumenata u energetskom sektoru, ocenivši da su „napisani amaterski“, da odstupaju od osnovnih postulata struke i da predviđaju gašenje termoelektrana do 2050. godine, što bi, prema njenim rečima, moglo da ugrozi energetsku sigurnost Srbije.

Odgovarajući na kritike, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da je na izradi Strategije razvoja energetike radio veliki broj profesora i stručnjaka sa različitih fakulteta, pogotovo rudarskogeološki fakultet, naglasivši da strategija predstavlja razvojnu viziju, a ne obavezujući dokument.

- Da ste pažljivo čitali dokument, videli biste da se radi o projekcijama do 2050. godine. U njima ne piše da ćemo zatvarati termoelektrane, već da će određeni kapaciteti biti stavljani u hladnu rezervu, što je velika razlika - rekla je resorna ministarka.