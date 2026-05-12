Slušaj vest

Potpredsednik Glavnog odbora SPS Branko Ružić govorio je na blokaderskoj N1 o mogućim izborima, iznevši svoje tvrdnje da ''njih sigurno neće biti na leto''. 

On je tom prilikom takođe naveo da SPS na narednim izborima ne treba da izađe u koaliciji sa SNS. 

Sto ljudi - sto ćudi. Jedan blokader je na društvenoj mreži Iks podelio isečak Ružićevog gostovanja na N1 i svojim komentarom potvrdio očiglednu stvar - koliko god Ružić pokušavao da se dodvori blokaderima, oni će smatrati da ga treba lustrirati. 

- Branko Ružić je jedan od najinteligentnijih političara današnjice u Srbiji. Jedan od retkih koje ima poente slušati jer njegove reči svakako nose poruku i nikada ne priča u prazno. A da, treba ga i lustrirati i ispitati njegovu krivično-pravnu odgovornost u prethodnih 25 godina - stoji navedeno u objavi.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 1.33.56 PM.jpeg
Branko Ružić Foto: Printscreen

Rućić je na blokaderskim medijima rado viđen gost, a poznat je po tome što iznosi stavove koji odudaraju od zvaničnog kursa socijalista, ponavljajući da SPS utapanjem u zajedničku listu sa SNS "gubi identitet", a s druge strane priznaje surovu realnost svoje stranke: ako izađu samostalno, a promene dosadašnji narativ o Vučiću kao jedinoj referentnoj vrednosti, rizikuju pad ispod cenzusa.

Kurir Politika 

Ne propustitePolitikaJEL' REALNO?! OPOZICIJA EM NIJE GLASALA ZA ZAKONE KOJE SU PREDLOŽILI, EM DEO NIJE DOŠAO NA POSAO! Poslanici vlasti izglasali predlog blokadera, drugi im prop'o
skupština yt.jpg
Politika"NOSIOCI STUDENTSKE LISTE NISU STUDENTI VEĆ ODRASLI LJUDI!" Sociolog Ivan Živkov na N1: SNS bi mogao da ima više akademaca na svojoj listi (VIDEO)
Screenshot 2026-05-12 093627.jpg
PolitikaNEMAJU NI ISTRAŽIVANJE, NI STRATEGIJU, NI DOGOVOR! Opoziciji je sve matematika "kako pobediti Vučića i doći na vlast", a za godinu dana pokazali da NEMAJU NIŠTA
opozicija Radomir Lazović, Zdravo Ponoš, Miki Aleksić, Pavle Grbović, Dragan Đilas
PolitikaKAKAV PREOKRET! REKTOR ĐOKIĆ SE OGRADIO OD POLITIČARA ĐOKIĆA! Izdao saopštenje zbog pritiska plenumaša: "Nisam vođa pobune" (FOTO)
Filozofski fakultet (8) copy 2.jpg