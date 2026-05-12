Potpredsednik Glavnog odbora SPS Branko Ružić govorio je na blokaderskoj N1 o mogućim izborima, iznevši svoje tvrdnje da ''njih sigurno neće biti na leto''.

On je tom prilikom takođe naveo da SPS na narednim izborima ne treba da izađe u koaliciji sa SNS.

Sto ljudi - sto ćudi. Jedan blokader je na društvenoj mreži Iks podelio isečak Ružićevog gostovanja na N1 i svojim komentarom potvrdio očiglednu stvar - koliko god Ružić pokušavao da se dodvori blokaderima, oni će smatrati da ga treba lustrirati.

- Branko Ružić je jedan od najinteligentnijih političara današnjice u Srbiji. Jedan od retkih koje ima poente slušati jer njegove reči svakako nose poruku i nikada ne priča u prazno. A da, treba ga i lustrirati i ispitati njegovu krivično-pravnu odgovornost u prethodnih 25 godina - stoji navedeno u objavi.

Rućić je na blokaderskim medijima rado viđen gost, a poznat je po tome što iznosi stavove koji odudaraju od zvaničnog kursa socijalista, ponavljajući da SPS utapanjem u zajedničku listu sa SNS "gubi identitet", a s druge strane priznaje surovu realnost svoje stranke: ako izađu samostalno, a promene dosadašnji narativ o Vučiću kao jedinoj referentnoj vrednosti, rizikuju pad ispod cenzusa.