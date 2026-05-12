Sociolog Ivan Živkov bio je gost blokaderske TV N1 i tom prilikom je govorio o tzv. studentskoj listi, predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji, ali i saopštenju političara Vladana Đokića, nekada poznatog kao rektora Beogradskog univerziteta, koji je izjavio da nije ni lider, ni predstavnik studenata blokadera, ali da čvrsto stoji uz njih.

Na pitanje voditeljke kako je razumeo njegovu izjavu, u kojoj je odbacio navode da je predstavnik studenata, Živkov je rekao da smatra da je u pitanju izjava koja je od Đokića tražena.

- Može se čitati na različite načine. Neko je to tražio unutar tog studentskog pokreta. Rektor Đokić je u jednom trenutku naglo odskočio zbog intervencije policije u Rektoratu i njegovog govora sa terase, pa zatim zbog prijema od strane evropskog komesara za proširenje. To je verovatno nekome unutar pokreta zasmetalo i moguće da jevršen pritisak na njega da se na neki način povuče, da ne štrči. I ova izjava bi mogla biti nešto što je on učinio kao ustupak, da kaže nisam lider i predstavnik, ali sam i dalje tu, da se vrati u stroj - rekao je Živkov.

Vladan Đokić, podsetimo, oglasio se zvaničnim saopštenjem u kojem je naveo da on nije ''lider'' studenata blokadera, ali da čvrsto stoji uz njih i akademsku zajednicu koja, kako je rekao, zahteva vladavinu prava i dostojanstven život u svojoj zemlji.