Šef poslanika SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je da će vladajuća koalicija i na narednim izborima dobiti podršku građana, jer ljudi znaju ko se za njih brine i ko im rešava probleme, dok će sadašnja opozicija ostati van parlamenta pošto neće preći cenzus.

On je na današnjoj sednici Skupštine Srbije gde je tema promena izbornih zakona po preporuci ODIR-a, istakao da preporuke biti usvojene, ali je izrazio i sumnju da li će sve preporuke doneti i poboljšanje u izbornom procesu.

- Svaka kontorola je dobro došla, ali niti birački spisak, niti promena zakona, ne donosi podršku građana. Podršku građana donosi briga o ljudima i građani znaju ko rešava njihove probleme i to će se pokazati na narednim izborima - istakao je Jovanov.

Prema njegovim rečima “cela priča o biračkom spisku je jedan od izgovora za kontinuirane poraze ovih ljudi (opozicije) koji sede još neko vreme u parlamentu”.

- Isti ovi ljudi obijaju pragove po Beču, Berlinu, Strazburu i napadaju nas što ne primenjujemo preporuke ODIR-a. A sada kada ih primenjujemo oni su opet nezadovoljni - zapitao se šef poslanika SNS.

Povodom optužbi da je SNS u kampanji, Jovanov je kazao da gleda kako se neki hvale brojem nalepnica, akcijama, i upitao opoziciju “kako vam ta kampanja ne smeta”.

- To su oni koje ste do juče podržavali -  zaključio je Milenko Jovanov.

