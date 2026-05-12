Srpska lista predala je danas listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji koji se održavaju 7. juna.

Na njoj se nalazi 25 uglednih kandidata među kojima su već poznata imena iz Srpske liste i osvedočeni borci za prava srpskog naroda, ali i nova lica i imena od ugleda i integriteta koja svojim znanjem, novom energijom i idejama žele da kroz Srpsku listu pomognu u odbrani prava srpskog naroda na KiM.

Među njima su Jovana Radosavljević iz Leposavića, master politikolog za međunarodne poslove koja se na ovim izborima priključila Srpskoj listi, a koja je ostavila značajan trag kroz rad u nevladinom sektoru u prethodnim godinama.

Na listi su i dekani fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici - dekanica Ekonomskog fakulteta i redovni profesor Tanja Vujović, kao i dekan Fakulteta tehničkih nauka Zoran Golubović i prodekan za nastavu istog fakulteta Ružica Božović.

Prvi na listi i nosilac je predsednik Srpske liste i direktor KBC u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Zlatan Elek, za njim slede dosadašnji poslanici dr Igor Simić, bivša sudija Ljiljana Stevanović, Slavko Simić i Srđan Popović, kao i Milan Joksimović iz Lipljana, Branislav Nikolić iz Štrpca i Violeta Trajković, direktorka Zdravstvenog centra Gnjilane.

Tu su i Ivica Cenić, Nemanja Biševac, Milan Kostić, Verica Ćeranić, Marko Arsić, Sreten Ivanović, Jelena Maksimović, Miroslav Vukojević, Mirjana Barać, Dušan Marković, Filip Đurđević, Aleksandra Simonović i Ana Ćurčic.