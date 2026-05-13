Blokaderka Jelena Jerinić iz Zeleno-levog fronta ostala je zatečena pred kamerama činjenicom da je Narodni pokret Srbije Mikija Aleksića u svojim prostorijama održao sastanak?!

Ona ne samo da nije znala da je sastanak održan nego nije umela ni da kaže da li je ZLF uopšte bio i pozvan na njega.

Foto: Facebook Printscreen, N1

- Ne, pa mislim ja nemam informaciju, mislim kako da vam kažem, ne znam ni da li smo pozvani, ni ko, mislim prosto to sam isto videla u medijima kao i vi...

- Tako da, mislim ja svakako ne bih ni bila osoba koja bi bila na tom sastanku... Pa ne, ja stvarno nemam informaciju ni da li smo bili pozvani, da li je bio upućen poziv ili ne, "pravdala" se Jerinićka na N1 odgovarajući na pitanja Danice Vučenić koja je prethodno u programu rekla da je informacija o sastanku opozicije objavljena u Danasu.