Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na tekst koji je objavio blokaderski portal N1, pod naslovom "Parole vlasti završile i na kolovozu, u blizini pešačkih prelaza i škola: Da li se to sme i koliko je opasno".

- Ovi blokirali auto-put tako što su preskakali zaštitne ograde i istrčavali na put po ugledu na prosečnu kozu, vozili 30 km/h da bi blokirali saobraćaj i stvarali kolone, noću sedeli po auto-putu, spavali na ulicama, gurali kontejnere, postavljali betonske blokove tokom noći po saobraćajnicama, igrali fudbal, odbojku i razne makarene na sred puta, oblepljivali svaku vrstu saobraćajne signalizacije idiotskim nalepnicama, ali - DA LI JE BEZBEDNO PISATI PO KOLOVOZU?!? - napisala je Brnabić na Iksu i dodala:

- Bogovi objektivnog novinarstva... Neopterećeni istinom i činjenicama. Neopterećeni odgovornošću.

