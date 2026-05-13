Lider pokreta "Kreni Promeni" Savo Manojlović, poznat po svojim političkim performansima i izvedbama, ovoga puta najavljene akcije nije sproveo u delo. Naime, šetnja do Obrenovca, koju je Manojlović najavio pre šest dana, a koja je podrazumevala da grupa odbornika tog pokreta pešači 30 kilometara do Obrenovca kako bi ukazali na probleme građana u prigradskim delovima Beograda i na stanje javnog prevoza, na kraju se nije desila.

Tim povodom, blokaderska novinarka Antonela Riha postavila je pitanje Manojloviću na društvenoj mreži Iks, zainteresovana da čuje dokle je stigao?

- Taman da zaspim pa se setim, dokle li je stigao Savo, zna li neko? - pitala je Riha.

Odgovor nije dobila, ni ona, ni zainteresovana javnost u komentarima na ovoj društvenoj mreži.

Podsetimo, Manojlović je 27. aprila odlučio da pešači do Batajnice, kao znak "protesta" zbog nezadovoljstva što njegov predlog na Sednici skupštine Grada Beograda, da se dnevni red dopuni predlogom zaključka o upravljanju Grada Beograda sa posebnim osvrtom na korupciju, infarstukturu, rad javnih preduzeća i bezbednost građana, nije prihvaćen.

- Mi ćemo danas kao vid protesta pešačiti 20 kilometara do Batajnice, gde posle imamo razgovor sa građanima. Ovo je sami početak ovog koncepta, prepešačićemo svako selo i u Beogradu i u Srbiji i razgovaraćemo sa građanima - rekao je Manojlović.

Odbornici pokreta Kreni-promeni su zatim 8. maja najavili pešačenje do Obrenovca, kako bi "ukazali na probleme sa kojima se mešatani periferije svakodnevno suočavaju".

Savo Manojlović pešači do Batajnice, Foto: Petar Aleksić