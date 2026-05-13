Juče je održana konstitutivna sednica Skupštine opštine Aranđelovac, a pojedini blokaderski mediji još jednom su pokazali način na koji posmatraju političke neistomišljenike - kao građane drugog reda.

Naime, na portalu N1 vest o sednici u Aranđelovcu objavljena je pod naslovom: ''Konstitutivna sednica Skupštine opštine u Aranđelovcu: Okupili se građani, ali i pristalice SNS''!

Vest na N1 Foto: Printscreen

Tako danas izgleda izveštavanje medija koji za sebe tvrde da su ''nezavisni'' i ''slobodni'' - etiketiranje, diskriminacija i pokušaj dehumanizacije svih koji ne dele njihove političke stavove.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić danas je N1 nazvala "bogovima objektivnog novinarstva". Naime, ona je regaovala na tekst koji je objavio blokaderski portal, pod naslovom "Parole vlasti završile i na kolovozu, u blizini pešačkih prelaza i škola: Da li se to sme i koliko je opasno".  

