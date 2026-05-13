Specijalni sud je objavio snimak iz pritvorskog centra u Hagu u kojem se nalaze bivši lideri OVKHašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi.

U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži „X“, Specijalni sud je naveo da su optuženi koji se nalaze u pritvoru pre ili tokom suđenja smešteni u Pritvorskom centru u Hagu, gde imaju pristup svežem vazduhu i fizičkim aktivnostima, mogućnosti za druženje, posete i učešće u verskim službama.

Kako izgleda haški pritvor za OVK, Tači i Veselji

„Imaju pristup albanskoj televiziji, imaju pravo da primaju nekoliko telefonskih poziva nedeljno“, navodi u videu portparolka Specijalizovanih veća Angela Griep.

U saopštenju se navodi da se mera pritvora primenjuje samo kada se smatra neophodnom kako bi se sprečili značajni rizici, kao što je mogućnost da optuženi pokušaju da zastraše ili utiču na svedoke.

Sud je takođe naglasio da sudije Specijalizovanih veća svaka dva meseca preispituju nastavak pritvora, kako bi procenile da li je ta mera i dalje neophodna i razumna.

Tači je u haškom pritvoru od novembra 2020. godine. Glavno suđenje Tačiju i saoptuženima za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Albaniji, počelo je u aprilu 2023, a završeno je u februaru ove godine.

Tužioci su, u završnoj reči, tražili da Tači i saoptuženi Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići budu osuđeni na po 45 godina zatvora, a branioci su tvrdili da bi sud trebalo da optužene oslobodi.