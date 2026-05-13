Šta je u ovom trenutku najvažniji nalaz tog izveštaja i da li on potvrđuje ono na šta porodica i odbrana upozoravaju mesecima, za emisiju "Redakcija", otkrio je sin Ratka Mladića - Darko Mladić.

- Izveštaj nezavisnih lekara potvrđuje ono što od početka govorimo, a to je da je moj otac imao moždani udar. Iako su u startu njihovi lekari to negirali i govorili da je reč o mini moždanom udaru ili padu pritiska, sada se, uključujući i nezavisne lekare, slažu da je imao dva moždana udara u mesec dana. Nažalost, svi se slažu i da je u završnoj fazi života i da je pitanje koliko mu je vremena ostalo - rekao je Mladić.

Darko Mladić - sin Ratka Mladića

"Magnetna rezonanca nije urađena na vreme"

Kako kaže, to naravno, niko ne može precizno da predvidi, ali procene su da je reč o terminalnoj fazi.

- Mi smo juče podneli finalni podnesak, u kojem smo odgovorili na nalaze nezavisnih lekara. Sada se čeka odluka predsednice suda i više nema proceduralnih koraka sa naše strane. Ona formalno nema rok za odluku, ali s obzirom na okolnosti, očekujemo da će biti doneta u narednim danima. Ne bih ulazio u previše detalja, ali jedan od ključnih problema je to što magnetna rezonanca nije urađena na vreme, što je dovelo do pogrešne dijagnoze. Međutim, u ovom trenutku to više nije presudno.

Kako Nladić navodi, porodica očekuje pozitivnu odluku o mogućem premeštaju u Srbiju, smatrajući da bi mu promena uslova i bliži kontakt sa porodicom mogli značiti u ovoj fazi njegovog zdravstvenog stanja.

- Nama je najvažnije da dobijemo pozitivnu odluku, jer verujemo da bi u Srbiji makar malo bio produžen njegov život. Tamo, u pritvorskoj jedinici, ne dobija nivo nege koji mu je potreban. Takođe, on sada ima ozbiljne probleme sa govorom i ne može da komunicira. Važno bi bilo da bude izložen maternjem jeziku, srpskom, što je u njegovom stanju značajno. Zbog toga porodica gotovo svake nedelje odlazi kod njega, ali je to izuzetno teško zbog udaljenosti - kaže Mladić.

- Da je u Srbiji, porodica bi mogla svakodnevno da bude uz njega, što bi mu mnogo značilo u ovoj fazi života. Naša borba je da mu se omogući isti tretman koji su imali i drugi zatvorenici u sličnoj situaciji - da u završnoj fazi bude pušten kući da umre. Sada je, međutim, sve to prošlo i ne možemo promeniti ono što je propušteno. Nadamo se da ćemo bar kroz pozitivnu odluku uspeti da mu obezbedimo bolju negu i produženje života u Srbiji - za emisiju "Redakcija", zaključio je Mladić.

