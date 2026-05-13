Alisa Petrović, kao prva žena stranke Slobode i pravde, sa izborne liste "Šabac protiv nasilja - Nebojša Zelenović" od danas je član odborničke grupe Srpske napredne stranke, objavio je gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić pred današnju sednicu Skupštine grada.

Ovim prelaskom biće 36. odbornik u odborničkoj grupi "Aleksandar Vučić - Šabac ne sme da stane", koja je i do sada imala apsolutnu većinu u Skupštini grada Šapca.

Pismo Alise Petrović

- Sa svojim koalicionim partnerima imamo više od dve trećine odbornika. Ovo je najbolji pokazatelj da građani prepoznaju sve ono što predsednik Aleksandar Vučić i SNS na lokalnom nivou rade, čak i Đilasovi odbornici vide ko je nacionalna snaga i uz koga imaju budućnost. Uveren sam da je Alisa načinila ispravan korak da se nađe u redovima naše stranke. Još jednom potvrđujemo snagu naše politike i poverenje u viziju i rezultate naše stranke u Šapcu i Srbiji - poručio je gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić na Fejsbuku.

