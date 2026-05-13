Slušaj vest

Novinarka Antonela Riha je gostujući na blokaderskoj N1 ismejala je tzv. studentsku listu, govoreći da već godinu dana gledamo ''kasting za telenovelu''.

O ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Sava Stambolić, politički analitičar i prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

- To je zapravo najzanimljiviji trenutak, jer su mogući izbori već za mesec i po dana, a u ovom trenutku javnost i dalje ne zna ni kakvi će biti programi ni koje će se liste pojaviti, niti ko će ih predvoditi. Kada se sagleda čitava situacija, deluje gotovo neverovatno da se u političku utakmicu ulazi bez jasne ponude i konkretne platforme, osim izraženog antagonizma prema predsedniku Aleksandru Vučiću i aktuelnoj vlasti - rekao je Miletić.

Sequence 01.02_34_02_08.Still004.jpg
prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

Neizvesnost na političkoj sceni pred početak kampanje

Miletić ocenjuje da ovakav pristup teško može obezbediti značajniju podršku birača, uz napomenu da i dalje postoji mogućnost pojave novih imena i političkih kombinacija.

- Takav pristup teško može da obezbedi ozbiljniju podršku birača. Ipak, ostaje mogućnost da se u poslednjem trenutku pojave nova imena i neočekivane političke kombinacije. U svakom slučaju, proces formiranja političke scene deluje usporeno i nedovoljno definisano, što otvara pitanje kako će sve izgledati u trenutku kada izborna kampanja zvanično počne - kaže Miletić.

Kako Stambolić ističe, u javnosti se pojavljuju uglavnom imena ljudi koji su već bili uključeni u različite odbore, institucije ili političke strukture, kao i profesori i aktivisti sa, kako kaže, izraženim političkim ambicijama.

- Sociolog sa Nove S i N1 tvrdi da građani nisu dovoljno informisani i da nisu svesni da se studenti neće naći na izbornoj listi, dok se, u drugim medijima već duže vreme iznose kritike i primedbe na takav koncept. Reč je o listi koja pokušava da objedini različite i teško spojive političke i društvene aktere, a o kojoj se i dalje malo toga precizno zna.

Sequence 01.02_35_49_18.Still005.jpg
Sava Stambolić, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Ni u dosadašnjem javnom prostoru nema jasno prepoznatljivih studentskih lidera, jer kad uporedimo situaciju sa studentskim protestima iz devedesetih, vođe tada su zaista bili studenti. Pojedine javne nastupe studenata u medijima bih ocenio kao neautentične ili politički instruisane, uz tvrdnje da deo javnosti ne zna ko stoji iza pojedinih grupa i pojmova koji se u tom kontekstu koriste. Građani sve to posmatraju i sami donose zaključke, ocenjujući da se radi o političkom i ideološkom prostoru koji još nije jasno definisan - za Kurir televiziju, objasnio je Stambolić.

REČ JE O LISTI KOJA SE TRUDI DA OBJEDINI RAZLIČITE I TEŠKO SPOJIVE POLITIČKE I DRUŠTVENE AKTERE Miletić i Stambolić za Kurir: Građani ne znaju ko predvodi liste Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVEĆ GODINU DANA GLEDAMO KASTING ZA TELENOVELU "STUDENTSKA LISTA" - DA LI LOMPAR, DA LI ŽAKLINA?! Novinarka Antonela Riha ismejala blokadere na N1 (VIDEO)
blokaderi.jpg
Politika"DOKLE LI JE STIGAO SAVO, ZNA LI NEKO?" Antonela Riha isprozivala Sava Manojlovića zbog obećane šetnje do Obrenovca!
savo manojlović.jpg
Politika"LISTA ZA KOJU NIKO NE ZNA KAKVA JE I KOJU POLITIKU ZASTUPA" Riha udarila na blokaderski front: Političari spremni da unište stranku zarad "studentske liste"
Antonela Riha
Politika"BOGOVI OBJEKTIVNOG NOVINARSTVA" Brnabić o pisanju blokaderskog N1: Neopterećeni istinom i činjenicama
Ana Brnabić

Srđan Barac za Kurir TV o predstojećim izborima: Blokaderi nemaju nikakav program Izvor: Kurir televizija