Novinarka Antonela Riha je gostujući na blokaderskoj N1 ismejala je tzv. studentsku listu, govoreći da već godinu dana gledamo ''kasting za telenovelu''.

O ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Sava Stambolić, politički analitičar i prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

- To je zapravo najzanimljiviji trenutak, jer su mogući izbori već za mesec i po dana, a u ovom trenutku javnost i dalje ne zna ni kakvi će biti programi ni koje će se liste pojaviti, niti ko će ih predvoditi. Kada se sagleda čitava situacija, deluje gotovo neverovatno da se u političku utakmicu ulazi bez jasne ponude i konkretne platforme, osim izraženog antagonizma prema predsedniku Aleksandru Vučiću i aktuelnoj vlasti - rekao je Miletić.

prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije

Neizvesnost na političkoj sceni pred početak kampanje

Miletić ocenjuje da ovakav pristup teško može obezbediti značajniju podršku birača, uz napomenu da i dalje postoji mogućnost pojave novih imena i političkih kombinacija.

- Takav pristup teško može da obezbedi ozbiljniju podršku birača. Ipak, ostaje mogućnost da se u poslednjem trenutku pojave nova imena i neočekivane političke kombinacije. U svakom slučaju, proces formiranja političke scene deluje usporeno i nedovoljno definisano, što otvara pitanje kako će sve izgledati u trenutku kada izborna kampanja zvanično počne - kaže Miletić.

Kako Stambolić ističe, u javnosti se pojavljuju uglavnom imena ljudi koji su već bili uključeni u različite odbore, institucije ili političke strukture, kao i profesori i aktivisti sa, kako kaže, izraženim političkim ambicijama.

- Sociolog sa Nove S i N1 tvrdi da građani nisu dovoljno informisani i da nisu svesni da se studenti neće naći na izbornoj listi, dok se, u drugim medijima već duže vreme iznose kritike i primedbe na takav koncept. Reč je o listi koja pokušava da objedini različite i teško spojive političke i društvene aktere, a o kojoj se i dalje malo toga precizno zna.

Sava Stambolić, politički analitičar

- Ni u dosadašnjem javnom prostoru nema jasno prepoznatljivih studentskih lidera, jer kad uporedimo situaciju sa studentskim protestima iz devedesetih, vođe tada su zaista bili studenti. Pojedine javne nastupe studenata u medijima bih ocenio kao neautentične ili politički instruisane, uz tvrdnje da deo javnosti ne zna ko stoji iza pojedinih grupa i pojmova koji se u tom kontekstu koriste. Građani sve to posmatraju i sami donose zaključke, ocenjujući da se radi o političkom i ideološkom prostoru koji još nije jasno definisan - za Kurir televiziju, objasnio je Stambolić.

REČ JE O LISTI KOJA SE TRUDI DA OBJEDINI RAZLIČITE I TEŠKO SPOJIVE POLITIČKE I DRUŠTVENE AKTERE Miletić i Stambolić za Kurir: Građani ne znaju ko predvodi liste

