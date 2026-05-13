HIT SCENA IZ SKUPŠTINE! Muva sletela na glavu Ponoševom poslaniku dok je vređao SNS, Brnabićka odmah reagovala: SVE JE JASNO ŠTA MISLI O TEBI! (VIDEO)
Narodni poslanik pokreta Srbija centar (SRCE), Stefan Janjić, danas je tokom sednice Skupštine Srbije imao više replika, a najnovija je dotakla dno! Janjić je uporedio Srpsku naprednu stranku sa nacističkim SS odredima!
Na ove sramne optužbe odgovorila je predsednica Skupštine Ana Brnabić, fokusirajući se ne samo na sadržaj govora, već i na jedan bizaran detalj koji je obeležio Janjićevo izlaganje.
Brnabićeva je u svom odgovoru bila kategorična, optuživši poslanika za neistine, uz primesu ironije.
- Da budem iskrena, iz čitavog izlaganja zapamtila sam jedino da narodni poslanik laže decu. Po prvi put sam čula odraslog čoveka koji priznaje da laže decu, ali dobro… ako lažete decu, šta radite odraslima? A onda mi je bilo simptomatično da je u trenutku dok je upoređivao dve stranke muva sletela na njega i muva je rekla sve što svako normalan i misli… ni muve ne vole ljude koji lažu decu - poručila je predsednica parlamenta, nakon čega su odjeknuli aplauz i smeh u sali.
