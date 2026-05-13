Slušaj vest

Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović rekla je danas tokom rasprave o izmenama izbornih zakona u Skupštini Srbije da su u biračkom spisku u Srbiji upisane 1.343 osobe starije od 100 godina i da najstariji birač živi u Zemunu i ima 113 godine, odbacujući tako tvrdnje opozicije da se na spisku nalazi više stotina hiljada preminulih glasača.

Ona je tako odgovorila poslaniku "Mi - snaga naroda" Slobodanu Iliću, a na njegov navod da se u spisku nalaze stotine hiljade ljudi koji žive u inostranstvu, Paunović je rekla da se oni ne mogu brisati iz spiska.

- Kada govorite o jedinstvenom biračkom spisku i o hiljadama, stotinama hiljada, kako ste rekli, upisanih birača bez osnova, to je jako teška kvalifikacija, koja pritom apsolutno ne stoji. Kada govorite o biračima koji se nalaze u jedinstvenom biračkom spisku, a žive i rade negde u inostranstvu, to opet nije nikakav jeres. Jedinstveni birački spisak je skup nekih podataka i okolnosti koje su uređene i nekim drugim zakonima. Može biti da se vama ne dopadaju ljudi koji ne žive u Srbiji, ali ne može biti da na bazi vaše emocije prema njima mi sada te ljude brišemo iz biračkog spiska - rekla je Paunović.

Istakla je da ne postoji nikakva mogućnost da postoje stotine hiljada preminulih birača koji se nalaze u jedinstvenom biračkom spisku.

- Proces kontrole jedinstvenog biračkog spiska traje čak duže nego što je period od kada je usvojen zakon kojim je formirana Komisija za reviziju biračkog spiska - rekla je Paunović.

Na kritike opozicije o prijavljivanju više birača na istim adresama, Paunović je najavila da će od 15. maja Komisiji biti dostupan i modul koji će omogućiti da se na svakoj adresi u Republici Srbiji precizno proveri popis broja prijavljenih birača.

- Dakle, i ta će se priča završiti 14. na 15. u ponoć - rekla je Paunović.

Poslanik Ilić je upitao ministarku Paunović koliko ima birača u biračkom spisku koji imaju više od 100 godina, tvrdeći da u spisku postoje birači koji su stari 140-150 godina i da je samo u Knjaževcu pred protekle izbore bilo 563 birača starijih od 100 godina.

- Je l' vi mene hoćete da ubedite da je to pravi podatak, da to nisu lažni birači ? Da imamo birače iz 19. veka u biračkom spisku? - upitao je Ilić.

Paunović mu je na to odgovorila da u celoj Srbiji ima 1.343 osobe upisane u birački spisak koje imaju više od 100 godina, a da najstariji glasač ima 113 godina i živi u Zemunu.