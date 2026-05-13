Grupa blokadera i danas je nastavila sa okupljanjem i blokadom raskrsnice kod Pravnog fakulteta, što je ponovo izazvalo velike gužve i nezadovoljstvo građana koji su se našli na licu mesta.

Blokaderi su se okupili ispred fakulteta, u rukama noseći transparent ''16 za 16'', što je građanima jasna poruka da su oni tako odlučili da 16 minuta ne dozvoljavaju kretanje nikome ko se našao na toj relaciji.

Svakodnevno organizuju okupljanja i blokade na pojedinim tačkama u gradu, navodeći da na taj način odaju poštu nastradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Raskrsnica u centru Beograda još jednom je postala simbol haosa i neodgovornog ponašanja, dok su brojni građani čekali zarobljeni u saobraćaju.