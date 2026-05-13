CIK U PRIŠTINI PONIŠTIO TENDER ZA ŠTAMPANJE GLASAČKIH LISTIĆA I BIRAČKIH SPISKOVA: Nije stigla nijedna ponuda!
Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini poništila je tender za štampanje glasačkih listića, brošura kandidata i biračkih spiskova za izbore za skupštinu privremenih institucija u Prištini 7. juna, zato što nije stigla nijedna ponuda, prenosi Reporteri.
Procenjena vrednost ugovora bila je 284.506 evra, a rok za podnošenje ponuda bio je 12. maj.
Na prošlim izborima glasačke listiće je štampala slovenačka kompanija Cetis.
Kako prenosi Reporteri, na lokalnim izborima je bilo narušeno poverenje u izborni proces zbog tehničke greške koju je kompanija priznala, a u vezi sa glasačkim listićima u Kosovskoj Mitrovici.
Portal navodi da je kompanija priznala tehničku grešku prilikom štampanja glasačkih listića, ali je negirala bilo kakvu mogućnost manipulacije.
Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija u Prištini biće održani 7. juna, pošto skupština nije uspela da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud, odnosno do 28. aprila.
