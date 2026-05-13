VUČIĆ SUTRA OBILAZI EKSPO GRADILIŠTE Projekat koji će promeniti lice Srbije ulazi u ključnu fazu!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će radove na gradilištu u okviru EXPO projekta u četvrtak, jednog od najvećih infrastrukturnih i investicionih poduhvata u modernoj istoriji Srbije.
Kako je najavila pres služba predsednika, obilazak će biti u četvrtak, 14. maja, sa početkom u 10 časova.
Projekat Ekspo 2027 već mesecima je u centru pažnje domaće javnosti, budući da država ovaj događaj predstavlja kao razvojnu šansu koja bi mogla potpuno da promeni izgled Beograda i Srbije.
