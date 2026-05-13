Odlukom Gradskog veća kojim predsedava gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović odlučeno je da će ispred svih niških osnovnih i srednjih škola biti istaknute srpske zastave i to narodna, državna i gradska.

"Isticanjem državnih obeležja u obrazovnim ustanovama čini se poseban dignitet našim simbolima. Naše zastave među mališanima i onim nešto starijim sugrađanima dokaz su rodoljublja i dubokog poštovanja koji dokazuju našu posvećenost i pripadnost voljenoj domovini. Sa radošću ćemo ispratiti primenu ove odluke, jer naša trobojka od danas ima svoje najvažnije mesto - među učenicima koji od najranijih dana uče kako se zemlja voli poštovanjem i znanjem", istaknuto je na telefonskoj sednici Gradskog veća.

Zastave će biti postavljene na jarbolima ispred glavnih ulaza obrazovnih ustanova, a ako za to ne bude dovoljno mesta biće smeštene na nekom odgovarajućem mestu u školskom dvorištu u skladu sa odredbama pozitivnih propisa.

