Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata, a teme razgovora biće kulturna saradnja Srbije i Grčke, kao i zajednički projekti u oblasti zaštite kulturne baštine i kinematografije.
VUČIĆ DANAS SA GRČKOM MINISTARKOM KULTURE: Razgovori o važnim zajedničkim projektima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom kulture Grčke Lina Mendoni.
Vučić će se sa Mendoni sastati u 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika.
Srbija i Grčka poslednjih godina intenzivno sarađuju u oblasti kulture, a fokus zajedničkih projekata bio je na filmskoj produkciji, zaštiti kulturne baštine, kao i borbi protiv nelegalne trgovine umetničkim dobrima. Dve zemlje su ranije najavile i dodatno povezivanje kulturnih institucija i jačanje saradnje kroz zajedničke programe i memorandume.
