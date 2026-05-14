Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas rad u okviru sednice na kojoj se razmatraju izmene i dopune više izbornih zakona, kojima se, kako je navedeno, sprovodi deo preporuka ODIHR-a.

Nastavak zasedanja zakazan je za 10 časova, a u parlamentu će biti nastavljena objedinjena načelna rasprava o setu izbornih propisa koje je u proceduru uputio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović.

Pred poslanicima su dopune Zakona o izboru predsednika, izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, kao i izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu. Jedna od ključnih novina predloženih izmena jeste mogućnost da jedan birač podrži više od jedne izborne liste.

Takođe, predviđeno je da članovi biračkih odbora i izbornih komisija prođu obuku koju organizuje Republička izborna komisija, nakon čega bi dobijali sertifikate sa važnošću od tri godine. Prethodno su o ovim predlozima održana četiri javna slušanja, na kojima su učestvovali predstavnici međunarodnih organizacija, strukovnih udruženja, profesori pravnih fakulteta, kao i predstavnici resornog ministarstva.