Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je povodom teksta objavljenog u "Forbsu", pod naslovom "Otkrivamo: U Srbiji pala dva mosta iz istog razloga kao i nadstrešnica".

- Zanimljiv tekst u Forbes-u koji kaže da nadstrešnica nije pala zbog korupcije:

"Nažalost, u Srbiji su se u prethodnih nekoliko decenija srušila dva mosta iz istog razloga kao i nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu. Pali su zbog korozije u kablovima koji su držali te strukture... Prvo je pao most na kanalu Dunav-Tisa-Dunav između sela Parta i Straža kod Vršca, negde oko 1990. Drugi most, takođe je pao u kanal Dunav-Tisa-Dunav kod sela Prigrevica na putu za Apatin. Nemili događaj desio se 2005".

Bez obzira na istinu, obojena revolucija je zahtevala "krvave ruke". Podelili su društvo, pozivali na linč i pokušavali da ga sprovedu, uneli mržnju, blokirali zemlju i život u njoj. Ispostavilo se na kraju - samo da bi se dočepali vlasti - napisala je Brnabić na Iksu.

