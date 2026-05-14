Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na gradilištu u okviru EXPO 2027 projekta, jednog od najvećih infrastrukturnih i investicionih poduhvata u modernoj istoriji Srbije.

Projekat Ekspo 2027 već mesecima je u centru pažnje domaće javnosti, budući da država ovaj događaj predstavlja kao razvojnu šansu koja bi mogla potpuno da promeni izgled Beograda i Srbije.

Pitanja novinara

O Ekspu

- Za nas su to velike a ne male pobede, ja kada sam saznao za mogućnost Džajteksa da bude ovde, to je od ogromnog značaja za Srbiju. Blizina Save, kapaciteti koje ima, kreiran život, dovoljno mesta za prijem gostiju, mislim da će biti potrebno hiljade soba. Nastavljamo da kreiramo tematske parkove ovde.

O Crnoj Gori

- Njihovo pravo, njihova stvar. Da oni s takvom radošću proslavljaju otcepljenje od nas. Mnogo toga bih imao da kažem o nesposobnosti našeg rukovodstva iz tog perioda. Želim im uspeh i sreću. Što se tiče položaja Srba, srpski jezik je dominantan i čudno je što srpski narod nema prava da ga koristi kao službeni. Koliko je čudno, nije ni čudno i nije ni iznenađenje. Šta da radite. Siguran sam da najveći deo Srba želi najbliže odnose sa Srbijom.

Obraćanje predsednika

- Veoma sam srećan što smo danas zajedno ovde na Ekspu i što vidite ogroman napredak. Biće još bezbroj problema, mi ćemo tek kad nam dođu strani izvođači, oni dovode svoju operativu, možete da mislite koliko tehničkih problema će tu da bude? Ujedinjeni kao ljudi, narod, možemo da ispunimo ciljeve. Zagrizli smo udicu i rešeni smo do kraja da izgradimo zemlju. Zato smo ušli u tu fazu najbržeg razvoja Srbije. Bićemo uvek nisko zadužena zemlja. Mnogo sam srećan jer ovo znači budućnost za našu decu.

Molim vas da pokažete narodu, da ljudi vide kako se Srbija razvija, dodao je Vučić.

Obilazak gradilišta

Predsednik obilazi gradilište sa ministrom finansija Sinišom Malim i sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Jagodom Lazarević.

- Samo se sekiram zbog stadiona. Kad će zgrade da budu gotove? - upitao je predsednik, na šta je ministar odgovorio: "U julu."

- Moramo da donesemo odluku kada i kako da izvršimo prodaju stambenih jedinica kada se Ekspo završi, po povoljnijim uslovima da damo. 1. decembra moramo da predamo sve. Paviljon će posle da ostane za upotrebu i ljudima iz kulture. Biće desetine hiljada stabala, mnogo zelenila. Sve što radimo mora da bude drugačije i lepše, stadion će čudesno da izgleda.

Ima 16 ili 18 specijalnih izlaza sa terena, rekao je predsednik.

- To smo radili po najvišim standardima, da se garantuje bezbednost svima. Može da pada kiša, sneg, ćuskije, sva sedeća mesta su pokrivena. Gledaoci će da uživaju, da budu u suvom, toplom, da mogu da dovedu decu. Kad izađete, ide promenada pravo na reku.

Foto: Marko Karović

Tu je i heliodrom za leteći taksi, kazao je ministar.

- Na dnevnom nivou ima i više od 3.500 radnika. Pogledajte, to vrvi, kao u košnici. Nažalost, većim delom su strani radnici. Ne zato što mi ne bismo hteli već zato što ih nema. Videli ste da ne možete da prođete kolika je gužva od kamiona. Napravićemo ovo da izgleda lepo, da se stavi što je više moguće cveća.

Ovo će biti novi deo grada koji će da izaziva najveću pažnju, rekao je Vučić.

- Beograd će da se širi na ovu stranu, tzv. donji Srem. Ekspo je najveći događaj na svetu u 2027. godini. Beograd postaje svet!

Verujem da smo deo srpskih firmi pomogli da opstanu da rade, dodaje predsednik.

- Tresem se od straha hoćemo li ovo da završimo ili nećemo. Verujem u pritisak. I u težak rad, ne verujem u to lako ćemo i lepo ćemo. Ništa u životu nisam uradio lako. Sada vam izgleda lako kad odete u Galeriju. Što niko nije došao da pomogne kad su nosali patke. Bilo je teško, ali smo izgurali uz borbu. Bez tog pritiska ne možete da uradite ništa. Uvek je tako bilo i uvek će tako da bude. Razlika je u posvećenosti, radu i pritisku.

I zato pritisak, pritisak i pritisak, podvukao je on.

- Ako to ne uradiš, rezultata neće biti. Što nije gotov projekat za metro? Što mi kasnimo? Pusti Francuze. Ima 10 razloga i svi su opravdani. Uvek se pronađe dovoljan razlog. I zato moraš da vršiš pritisak svaki dan. Zamislite moje sramote, dođe 1. decembar i mi ne možemo da predamo ključeve. Ništa to nije tako jednostavno kao što izgleda. Ali mora da se radi, ovo je toliko veliki projekat, toliko važan za Srbiju. Zamislite dođe vam švajcarski predsednik, indijski premijer, a mi kažemo nema vode ili nema grejanja?

Za sam Ekspo neće biti dovoljno parking mesta, ali naći ćemo rešenje u blizini, rekao je Vučić.

- Biće dana kada će biti i 50-60.000 ljudi. Standard je da se vozi po jedno ili dvoje u automobilu. Više od 120.000 posetilaca očekujemo vikendom.

Ministar finansija je rekao da će biti uvedeno 7 novih linija centar - Ekspo.

- Ovo postaje novi Beogradski sajam posle Ekspa - rekao je Mali.

Mora da bude puniji stadion, velike utakmice, kazao je Vučić.

- Naš izložbeni prostor će biti jedan od najlepših. Radiće i Kinezi i Amerikanci, Rusi, Nemci su ozbiljni, Emirati...

Biće interesantno koordinirati 140 učesnika, dodao je Mali.

Vučić je istakao da očekuje da se prijave desetine hiljade volontera, dok je ministar dodao da građevinski radovi moraju da budu završeni u septembru.

- Poseta Kini je važna. Ovaj sajam mora da postane regionalni centar, imaćemo više hotela u blizini Ekspa - rekao je predsednik.

Razgovarao sam sa ljudima iz Nemačke koji su vlasnici tematskih parkova, ljudi će biti oduševljeni, ovo će biti čudesno mesto do kojeg se brzo i lako dolazi, dodao je.

- Nema rezultata bez pritiska. Ko je od vas očekivao da ćemo da uradimo auto-put do Kraljeva? Ja progonim ljude da možemo to do Vidovdana, da otvorimo na vreme. Dok ne izvršite pritisak na sebe, da učite više, ne možete ni iz jednog ispita da dobijete 10. Bar nije moglo u moje vreme, sad je možda dovoljno da zviždiš po ulici. Ovde će da niču naselja i naselja.

Stadion će biti jedan od najlepših u Evropi, dodao je Vučić.

- Fudbal nam je na niskim granama, posebno reprezentativni, već decenijama, verujem da će to biti nova energija za neke klince, da mogu da napreduju i da se takmiče. Arena je juče bila 3. kanal po gledanosti, što znači da to ljudi vole. Za dve godine gledamo finale Lige Evrope na ovom stadionu. Ko god da igra, doći će navijači iz cele Evrope, Beograd centar Evrope, da se zaboravi na incidente i gluposti.

Foto: Marko Karović

Ja i danas neretko odem s Vukanom na utakmicu, kazao je predsednik.

- Mi kad smo pravili Er Srbiju, sećate se koliko su govorili da će da bude neuspešno, Er Srbija je ubedljivo najbolja kompanija u regionu. Znate li koliki će prihodi da budu? Ne mogu da nam pokriju prugu, ali sve što možemo da zaradimo, zarađujemo i da u narednim decenijama možemo da zarađujemo. Ovo gradi država, gradi po planu i programu, naravno da postoji kanalizacija - rekao je Vučić.

Molim te, Siniša, dodajte još cveća i svega, dodao je predsednik.

- Biće zeleno i osvetljeno kako treba - odgovorio je ministar.

- Za koliko ćemo da prodajemo stanove? - upitao je Vučić, na šta je Mali odgovorio: "Zavisi od analize".

- Treba da dajemo po povoljnijim uslovima ljudima koji doprinose društvu. Moja ideja je bila nešto oko medicinskih sestara, ali da ne prejudiciramo stvari - rekao je Vučić.