Nakon što je Alisa Petrović, kao prva žena stranke Slobode i pravde, sa izborne liste "Šabac protiv nasilja - Nebojša Zelenović" od juče postala član odborničke grupe Srpske napredne stranke, studenti blokaderi su krenuli u akciju prozivanja i negodovanja tog čina.

Naime, studenti blokaderi Računarskog fakulteta oglasili su se na Iksu, nakon saopštenja u kome se Alisa Petrović obratila predsedniku Skupštine grada Šapca i izjavila da će od dana 13.05. ove godine biti član odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Šapca i naveli dve stvari.

- 2 stvari imamo da vam kažemo: Pravilno se piše Šapca a ne Šaca...Iz SSP u SNS, to je kao kad pređu iz Barselone B u prvi tim Barselone - napisali su studenti blokaderi na Iksu, a kao glavna stvar koja im je zapala za oko, bila je slovna greška u naslovu saopštenja.

Nakon njihove objave, usledio je i odgovor lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, koji se obratio "administratoru" tog profila (na Iksu - Raf Blokada) i ispravio blokaderima gramatičku grešku.

- Pravilno se pise dve - slovima, a ne brojem - napisao je Đilasa i dodao:

- Treba da iskreno porazgovaraš sa roditeljima i da zajedno zaključite gde su pogrešili u vaspitanju, pa o ljudima koje deset godina SNS hapsi, prebija, otpušta, kojima decu tuku u školi zbog SNS laži, pišeš na ovakav način.

Nedugo nakon njegove objave, ponovo su se oglasili blokaderi Računarskog fakulteta i poručili Đilasu sledeće:

- Poštovani Dragane, ne zamerite na šali, ipak je teško ozbiljno komentarisati situaciju u kojoj branite Vašeg preletača, a ljutite se na one koji su to primetili. Mi ćemo se truditi da ostanemo kulturni, čak i kada Vaši botovi prema studentima i neistomišljenicima nisu ni približno takvi - napisali su blokaderi.

Alisa Petrović,podsećamo, kao prva žena stranke Slobode i pravde, sa izborne liste "Šabac protiv nasilja - Nebojša Zelenović" saopštila je da je od juče član odborničke grupe Srpske napredne stranke, a to je i na svom Fejsbuk profilu objavio i gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić.

