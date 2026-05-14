Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju sednicu na kojoj razmatraju set izmena i dopuna izbornih zakona. Zasedanje počinje je počelo u 10 časova u zgradi parlamenta u Beogradu, a u fokusu je objedinjena rasprava o više predloga koji, kako je navedeno, treba da doprinesu unapređenju izbornog procesa i sprovođenju preporuka ODIHR-a.