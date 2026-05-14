SKUPŠTINA SRBIJE NASTAVLJA RASPRAVU O IZBORNIM ZAKONIMA: Na dnevnom redu izmene i preporuke ODIHR-a
Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju sednicu na kojoj razmatraju set izmena i dopuna izbornih zakona. Zasedanje počinje je počelo u 10 časova u zgradi parlamenta u Beogradu, a u fokusu je objedinjena rasprava o više predloga koji, kako je navedeno, treba da doprinesu unapređenju izbornog procesa i sprovođenju preporuka ODIHR-a.
U sali su prisutni poslanici vlasti i opozicije, a rasprava se vodi o izmenama zakona koji se odnose na izbor predsednika, narodnih poslanika, lokalne izbore i rad Ustavnog suda.
Poslanici Skupštine Srbije na početku današnje sednice, na kojoj se nastavlja rasprava o setu izbornih zakona, otvorili su i niz pitanja upućenih predstavnicima vlade i državnih institucija. Diskusija je obuhvatila teme iz izveštaja Narodne banke Srbije, planove za izgradnju data centra u okolini Dimitrovgrada, kao i pitanje takozvanih “penala” za raniji odlazak u penziju.
Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Akoš Ujhelji osvrnuo se na najnoviji izveštaj NBS, ocenjujući da je finansijska stabilnost na čvrstim osnovama, uz pitanje da li je u planu smanjenje stope obavezne rezerve banaka. Kako je naveo, takva mera bi, prema njegovim rečima, mogla da poveća likvidnost i olakša kreditiranje privrede i građana.
Poslanik Ekološkog ustanka Dragan Jonić pitao je Ministarstvo za zaštitu životne sredine o navodnim planovima za izgradnju data centra na području Dimitrovgrada, u blizini Smilovskih jezera. On je naveo da bi investicija mogla da obuhvati poljoprivredno zemljište i istakao pitanja potrošnje vode i električne energije za takav objekat.
Poslanik poslaničke grupe Radnička partija – Ruska stranka – Ujedinjena seljačka stranka Milija Miletić ukazao je na inicijativu kojom bi se ukinuli penali za prevremeni odlazak u penziju za osobe sa punim radnim stažom. On je pitao nadležno ministarstvo da li postoji mogućnost da se promeni postojeća praksa za građane koji su radili više od četiri decenije.
Sednicom predsedava predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, a u sali je prisutno 104 narodnih poslanika, čime su ispunjeni uslovi za rad parlamenta.
Dnevni red
Na dnevnom redu sednice su dopuna Zakona o izboru predsednika, izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune Zakona o ustavnom sudu.
Ključna novina u ovim zakonima je to što će jedan birač moći da podrži više od jedne liste.
Takođe, članovi biračkih odbora, opštinskih i drugih izbornih komisija moraće da prođu obuku koju organizuje Republička izborna komisija, a nakon obuke dobijaće sertfikate koji će važiti tri godine.
O ovim predlozima zakona održana su četiri javna slušanja na kojima su učestvovali predstavnici međunarodnih organizacija, strukovnih udruženja, profesori Pravnog fakulteta, kao i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
