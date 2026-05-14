Slušaj vest

Odbornik pokreta Bravo Miran Pogačar izbačen je juče sa sednice Skupštine Novog Sada nakon što je u Skupštini pravio incidente, urlao, provocirao, vređao odbornike i na mesto gradonačelnika Žarka Mićina zalepio nalepnicu ''studenti pobeđuju''.

Incidentu je prethodilo da je predsednica Skupštine Dina Vučinić oduzela reč opozicionom odborniku, što je kod njega izazvalo revolt.

To mu, međutim, nije bilo dovoljno, već je pozvao sve odbornike i poslanike da u svakom parlamentu u zemlji zalepe nalepnicu "studenti pobeđuju".

Snimak njegovog haosa u Skupštini postao je viralan na društvenim mrežama, a na jednom nalogu društvene mreže Iks uz okačen video, stajao je i opis:

- Miran Pogačar izbačen sa sednice Skupštine Novog Sada.

Nakon što je pravio incidente u Skupštini, urlao, provocirao i vređao odbornike i na mesto gradonačelnika Mićina zalepio nalepnicu "Studenti pobeđuju", izbačen je sa sednice!

Sa prostačinama se baš ovako i postupa. Veliko bravo za predsednicu Skupštine Dinu Vučinić! - navedeno je na Iksu.

Građani su u komentarima ispod ove objave osudili nastup Pogačara:

- Bravo, bre. Napolje, nego šta.

- Još se nije desilo da se Pogačar negde pojavi, a da tu ne izbiju problemi. Lik je hodajući incident.

- Dosta su se imbecili poput ovog Pogačara bahatili na svakom koraku. Treba ih već jednom postaviti na mesto koje zaslužuju.

- Pravi cirkuzant. Puca po šavovima od muke. Sve je dalji od te Skupštine da nešto tu može da predstavlja - samo su neki od komentara.

Miran Pogačar Foto: Printscreen

Opozicija konstantno govori o krađi glasova, optužujući vladajuću stranku za to, a s druge strane ovako reaguju čim nešto nije njima po volji. Postaju nasilni, maltretiraju građane i nameću svoju volju.