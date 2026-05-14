Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić je tokom jučerašnje sednice Skupštine, odgovorila argumentima na prozivke opozicije. Izjavila je da aktuelna vlast brani Srbiju od bivše vlasti, tvrdeći da je tokom njihovog mandata bez posla ostalo 550.000 ljudi, dok je dolaskom Aleksandar Vučić otvoreno više od 600.000 radnih mesta. Poručila je da će sadašnja vlast nastaviti da radi kako bi, prema njenim rečima, sprečila ponovno uništavanje države.

Gosti emisije "Redakcija" koji su govorili na ovu temu bili su Elvira Kovač, potpredsednica skupštine Srbije i predsednica Odbora za evropske integracije i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

U tom kontekstu, pitanja ekonomskog razvoja, političke stabilnosti i institucionalnih reformi sve češće se povezuju i sa evropskim putem Srbije, odnosno sa očekivanjima koja Evropska unija postavlja pred zemlje kandidate u procesu evrointegracija. Kovač je na samom početku istakla da je privreda veoma bitna kao i sposobnost za velike infrastrukturne projekte.

Elvira Kovač

- Evropska unija se trudi da pokaže konkretne rezultate. Vidimo da Srbija ne napreduje konkretno ali ne treba da gubimo taj elan. Vidimo da je Crna Gora sve bliža pristupu. Trenutna rasprava u Skupštini koja je u toku je zapravo primena preporuka Venecijanske komisije.

Politička opozicija koja se predstavlja kao proevropska sabotirala je napredak ka evropskom putu. Kojčić kaže da je veliko pitanje da li je i Evropska unija na evropskom putu:

- Mislim da je ovo trenutak kada se Evropska unija preispituje u mnogo čemu. Ona ima fluktoacije u političkom raspoloženju u sopstvenim nacionalnim područijim. Na primer u Nemačkoj, opoziciona stranka ima veći rast nego vladajuća. Takođe i druge zemlje su u previranju - kaže Kojičić dodajući da Srbija ne treba slepo ispunjavati obaveze Evropske unije, već da se prilagođava i prati svoje interese, kako ne bi oštetili vrednosni identitet:

- Srbija je imala jako dobrog glasogovornika u Strazburu u Evropskom parlamentu, to je Andor Deli, čovek iz Novog Sada izabran za evro poslanika.

Dragoljub Kojičić

Pregovori Beograda i Prištine

Kovač se nadovezala na Ukrajinu i Moldaviju, koje su bliže ulasku u Evropsku uniju, nego Srbija. Kaže da te zemlje nisu ni u čemu bolje:

- Toga je svesna i Evropska unija. Raduje me što konačno vide da smo mi konstruktivni u pregovorima Beograda i Prištine i svesni su toga da postoje problemi što su pregovori mrtvi - kaže Kovač i dodaje:

- Najveći problem koji nam se stavlja na teret je neuvođenje sankcija Rusiji. Naša unutrašnja i spoljna politika je najneusklaženija njihovoj, za razliku od drugih kadnidata. Mi moramo da sačuvamo svoj suverenitet. Mi same reforme radimo zbog nas, a ne zbog Evropske unije.

Kaže i da proevropska opozicija neuvažava rad na evropskim zakonima, te da govore da to "nije bitno".

