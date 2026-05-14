Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministarkom kulture Republike Grčke Linom Mendoni, sa kojom je razgovarao o daljem unapređenju saradnje Srbije i Grčke u oblasti kulture, zaštite kulturnog nasleđa i uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje srodnih ustanova kulture.

- Posebno smo razgovarali o mogućnostima za realizaciju zajedničkih projekta, razmenu iskustava u očuvanju kulturne baštine, a lično sam izrazio zahvalnost za sve najznačajnije srpske relikvije koje su iz Carske lavre manastira Hilandar stigle u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici od rođenja Svetog Save - naveo je Vučić na Instagramu.

Istakao je da Srbija i Grčka dele iskreno prijateljstvo i međusobno poštovanje, koje predstavlja čvrst temelj za dalje produbljivanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Predsednik je naglasio i značaj očuvanja srpskog kulturnog i duhovnog nasleđa na prostoru Grčke, uz zahvalnost na brizi i posvećenom odnosu prema srpskim svetinjama, posebno manastiru Hilandar.

- Istakao sam i važnost koju naša zemlja pridaje kontinuiranoj podršci Grčke evropskom putu Srbije - naveo je Vučić.

Dodao je da je razgovarano i o ulozi kulture kao mosta među narodima i važnog faktora očuvanja identiteta, dijaloga i stabilnosti u vremenu velikih globalnih izazova.

Predsednik je izrazio uverenje da će i učešće Grčke na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu biti dodatna prilika za povezivanje Srbije i Grčke i naših naroda.