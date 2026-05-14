EVO KAKO BI BLOKADERSKI EKSPERT VODIO DRŽAVU! Bivši guverner NBS ima "rešenje": Ili skok evra u nebesa ili SMANJENJE PLATA (VIDEO)
Bivši guverner NBS, ekonomista Dejan Šoškić, koji se pominje kao jedan od kandidata tzv. "studentske liste", je gostujući na N1 dao viziju svog ekonomskog programa u slučaju da blokaderi dođu na vlast: građani tada mogu da očekuju ili drastično povećanje povećanje kursa evra ili drastično smanjenje plata!
- Mi moramo se postaramo da naši proizvodi koji su napravljeni u Srbiji budu dovoljno konkurentni, dakle da budu jeftiniji od konkurencije. Dakle jedan način je ono što je vrlo verovatno nepopularno to je da oslabite vrednost domaće valute i onda proizvod koji napravite u Srbiji u deviznom znaku postane jeftiniji. Drugi način, ono što su uradile pribaltičke države, to je da su napravili nacionalni konsenzus da žele da zadrže fiksni kurs ali to značilo smanjivanje plata svih zaposlenih pa onda kada imate manje troškove rada onda i vaš proizvod postane jeftiniji i konkurentniji - naveo je Šoškić.
Podsetimo, Šoškić je i član takozvane anketne komisije za ispitivanje odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu.
Na funkciji bivšeg guvernera NBS bio do 2012. godine, dok je Demokratska stranka bila na vlasti i koji je prema pisanju pojedinih medija 2022. godine bio potencijalni kandidat opozicije za predsednika države ili gradonačelnika Beograda.
