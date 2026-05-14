Bivši guverner NBS, ekonomista Dejan Šoškić, koji se pominje kao jedan od kandidata tzv. "studentske liste", je gostujući na N1 dao viziju svog ekonomskog programa u slučaju da blokaderi dođu na vlast: građani tada mogu da očekuju ili drastično povećanje povećanje kursa evra ili drastično smanjenje plata!

- Mi moramo se postaramo da naši proizvodi koji su napravljeni u Srbiji budu dovoljno konkurentni, dakle da budu jeftiniji od konkurencije. Dakle jedan način je ono što je vrlo verovatno nepopularno to je da oslabite vrednost domaće valute i onda proizvod koji napravite u Srbiji u deviznom znaku postane jeftiniji. Drugi način, ono što su uradile pribaltičke države, to je da su napravili nacionalni konsenzus da žele da zadrže fiksni kurs ali to značilo smanjivanje plata svih zaposlenih pa onda kada imate manje troškove rada onda i vaš proizvod postane jeftiniji i konkurentniji - naveo je Šoškić.