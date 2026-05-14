Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da svako ima svoje snove, te da se njegovi snovi razlikuju od snova blokadera.

- Svako od nas ima svoje snove. Sanjam uspešnu Srbiju i zadovoljne građane. Oni sanjaju mene bez glave i sina da mi tuširaju uranijumom. Prihvatam to da sam u luz-luz a oni u vin-vin poziciji. Fali samo sitnica, a to su izbori. Ako narod tako kaže, ja ću da im čestitam - kazao je Vučić i dodao:

- Ljudi ne osećaju da se arogancija protiv bahatih vodi, znači da ću morati to da jače i radim. Uskoro ću da objavim kako da dođete i kako da mi pošalju svi građani informacije i preko kog portala i preko kojih društvenih mreža o ljudima koji se bahato ponašaju, a iz različitih delova su vlasti od direktora, upravnika, ministara, pomoćnika, zamenika, sekretara i svih ostalih, ali to je jedna opaka bolest i protiv nje ćemo se boriti svim sredstvima i na sve moguće dozvoljene i zakonite načine - rekao je Vučić.

