Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Surčinu i tom prilikom odgovarao na pitanja novinara.Naglasio je da neće proslavljati njihovo otcepljenje od Srbije.

Na pitanje o obeležavanju 20 godina nezavisnosti Crne Gore i položaju Srba tamo, Vučić je rekao:

- Što se tiče glamurozne proslave i dovođenju Rikija Martina i svega drugog, njihovo pravo, njihova stvar. Građani treba da znaju da oni tako glamurozno i sa radošću proslavljaju otcepljenje od nas, Srbije. Mnogo toga bih imao da kažem o nesposobnosti našeg rukovodstva iz tog perioda. Vidim da su mnogo srećni što su otišli od Srba i Srbije, želim im sreću - poručio je.

Aleksandar Vučić na EXPO gradilištu u Surčinu Foto: Marko Karović

On je takođe obrazložio zašto je odbio poziv da prisustvuje proslavi Dana nezavisnosti.

- Čudim se da Srbi nemaju prava da koriste svoj jezik kao službeni, kao i da Evropa na tome insistira. Ali, to nije iznenađenje. Siguran sam da najveći deo Srba želi najbliže odnose sa Srbijom, a ove druge ste mogli da čujete kako pravdaju NATO agresiju nad Srbijom, zakukuljeno. Svu sreću im želim, a Srbija neka ide napred. Siguran sam da će i drugi građani Crne Gore osećati Srbiju kao bratsku zemlju. Dobio sam poziv da učestvujem u glamuroznoj proslavi otcepljenja od naše zemlje, naravno, neću učestvovati. Bilo bi me sramota, pljunuo bih sebi i svom narodu u lice - kaže Vučić.