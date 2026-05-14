Ministar Starović u Vašingtonu sa kongresmenima Teni i Kliverom o strateškom dijalogu Srbije i SAD
Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović susreo se prvog dana radne posete Vašingtonu sa kongresmenima Klaudijom Teni i Emanuelom Kliverom, kopredsednicima Srpskog kokusa u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država.
Tokom razgovora Starović je informisao američke kongresmene o napretku srpsko-američkih odnosa i izgledima za otpočinjanje strateškog dijaloga između dve države.
Kako se navodi u saopštenju Ministarstva za evropske integracije, kongresmeni Teni i Kliver snažno su podržali ovu inicijativu.
Starović je, takođe, posetio Kvinsi institut, gde je sa rukovodstvom te ugledne tink-tenk organizacije razmenio mišljenja o aktuelnom stanju transatlantskih odnosa, sa posebnim akcentom na ulogu i značaj Srbije u sadašnjoj političkoj i bezbednosnoj arhitekturi Evrope.
Ministar će prisustvovati svečanosti dodele „Transatlantik Bridž Avards“ u rezidenciji ambasadorke Evropske unije u Vašingtonu.
