Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović susreo se prvog dana radne posete Vašingtonu sa kongresmenima Klaudijom Teni i Emanuelom Kliverom, kopredsednicima Srpskog kokusa u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država.

Tokom razgovora Starović je informisao američke kongresmene o napretku srpsko-američkih odnosa i izgledima za otpočinjanje strateškog dijaloga između dve države.

Nemanja Starović i Emanuel Kliver u Vašingtonu Foto: MEI

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva za evropske integracije, kongresmeni Teni i Kliver snažno su podržali ovu inicijativu.

Starović je, takođe, posetio Kvinsi institut, gde je sa rukovodstvom te ugledne tink-tenk organizacije razmenio mišljenja o aktuelnom stanju transatlantskih odnosa, sa posebnim akcentom na ulogu i značaj Srbije u sadašnjoj političkoj i bezbednosnoj arhitekturi Evrope.

Ministar će prisustvovati svečanosti dodele „Transatlantik Bridž Avards“ u rezidenciji ambasadorke Evropske unije u Vašingtonu.

