BLOKADERI NAPALI HITNU POMOĆ: Haos kod Pravnog, zdravstveni radnici pokušavali da priđu povređenom, a onda su ih OKRUŽILI
Povređeni pešak danas oko 13 časova je zbrinut kod Pravnog fakulteta, gde je tokom intervencije došlo do incidenta u kojem su napadnute ekipe Hitne pomoći.
Dok su medicinski radnici pokušavali da obave pregled i pruže pomoć povređenom muškarcu, grupa blokadera okružila je ekipu, vređala ih, vikala i ometala njihov rad.
Prema rečima prisutnih, situacija je vrlo brzo postala haotična. Medicinski tehničari i lekari pokušavali su da priđu povređenom pešaku i utvrde stepen povreda, ali su zbog pritiska mase i konstantnih dobacivanja jedva mogli normalno da rade. Okupljeni su ih snimali telefonima, upućivali uvrede i stvarali dodatnu tenziju tokom intervencije.
Poseban problem predstavljao je i sam pregled pacijenta, jer povređeni muškarac u jednom trenutku nije želeo da sarađuje sa ekipom niti da da potrebne informacije za dalje zbrinjavanje.
Uprkos svemu, ekipa Hitne pomoći nastavila je da pruža pomoć u veoma teškim uslovima, dok je policija pokušavala da smiri situaciju i obezbedi prostor za rad zdravstvenih radnika.