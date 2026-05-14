Slušaj vest

Povređeni pešak danas oko 13 časova je zbrinut kod Pravnog fakulteta, gde je tokom intervencije došlo do incidenta u kojem su napadnute ekipe Hitne pomoći.

Dok su medicinski radnici pokušavali da obave pregled i pruže pomoć povređenom muškarcu, grupa blokadera okružila je ekipu, vređala ih, vikala i ometala njihov rad.

Prema rečima prisutnih, situacija je vrlo brzo postala haotična. Medicinski tehničari i lekari pokušavali su da priđu povređenom pešaku i utvrde stepen povreda, ali su zbog pritiska mase i konstantnih dobacivanja jedva mogli normalno da rade. Okupljeni su ih snimali telefonima, upućivali uvrede i stvarali dodatnu tenziju tokom intervencije.

Poseban problem predstavljao je i sam pregled pacijenta, jer povređeni muškarac u jednom trenutku nije želeo da sarađuje sa ekipom niti da da potrebne informacije za dalje zbrinjavanje.

Uprkos svemu, ekipa Hitne pomoći nastavila je da pruža pomoć u veoma teškim uslovima, dok je policija pokušavala da smiri situaciju i obezbedi prostor za rad zdravstvenih radnika.

Ne propustitePolitikaLAZOVIĆ U KLIN, DOBRICA U PLOČU - LUDA KUĆA U ZLF! Uroš Piper o blokaderskoj opoziciji: Završiće na smetlištu političke istorije! (VIDEO)
Screenshot 2026-05-14 122703.jpg
PolitikaĐILAS I ŠTIMAC OD PROZIVKI STIGLI DO - PRETNJI! "Dragane, nikad nisam pomenuo vaše dete, ni vi NIKAD VIŠE nemoj da ste spomenuli moju decu"! (FOTO)
Vladimir Štimac Dragan Đilas
PolitikaEVO KAKO BI BLOKADERSKI EKSPERT VODIO DRŽAVU! Bivši guverner NBS ima "rešenje": Ili skok evra u nebesa ili SMANJENJE PLATA (VIDEO)
Screenshot 2026-05-14 104837.jpg
Politika"DA PORAZGOVAŠ SA RODITELJIMA I DA ZAJEDNO ZAKLJUČITE GDE SU POGREŠILI U VASPITANJU" Svađa između studenata blokadera i Đilasa: "Poštovani Dragane"... (FOTO)
Đilas.jpg