Povređeni pešak danas oko 13 časova je zbrinut kod Pravnog fakulteta, gde je tokom intervencije došlo do incidenta u kojem su napadnute ekipe Hitne pomoći.

Dok su medicinski radnici pokušavali da obave pregled i pruže pomoć povređenom muškarcu, grupa blokadera okružila je ekipu, vređala ih, vikala i ometala njihov rad.

Prema rečima prisutnih, situacija je vrlo brzo postala haotična. Medicinski tehničari i lekari pokušavali su da priđu povređenom pešaku i utvrde stepen povreda, ali su zbog pritiska mase i konstantnih dobacivanja jedva mogli normalno da rade. Okupljeni su ih snimali telefonima, upućivali uvrede i stvarali dodatnu tenziju tokom intervencije.

Poseban problem predstavljao je i sam pregled pacijenta, jer povređeni muškarac u jednom trenutku nije želeo da sarađuje sa ekipom niti da da potrebne informacije za dalje zbrinjavanje.