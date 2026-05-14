Američki Stejt department obavestio je Kongres SAD o predlogu za izdavanje dozvole za izvoz odbrambene opreme, tehničkih podataka i vojnih usluga lažnoj državi Kosovo, u vrednosti od 14 miliona dolara ili više, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz više izvora u Kongresu

Obaveštenje je prosledio Biro za zakonodavna pitanja Stejt departmenta, u skladu sa članom 36 (c) Zakona o kontroli izvoza oružja, a dokument je upućen Odboru Senata za spoljne poslove. U dokumentu Kongresa nisu navedeni javni detalji o vrsti opreme ili usluga obuhvaćenih ovom dozvolom.

Najava o novom američkom naoružanju za lažnu državu dolazi u trenutku kada pojedini američki kongresmeni pozivaju Vašington da podrži članstvo Kosova u NATO.

Lažna država je i ranije nabavljala vojnu opremu iz SAD

U februaru 2025. godine Kosovo je dobilo dronove kupljene od SAD. Nekoliko meseci kasnije, Kosovo je opremljeno oklopnim vozilima nabavljenim iz Amerike.

Tokom 2024. godine Kosovo je podnelo zahtev za kupovinu 200 protivtenkovskih raketa "Džavelin".

Još 2018. godine na Kosovo i Metohiju su iz SAD stigla vojna vozila tipa "Hamvi". Za nabavku 51 vozila tog tipa, Vlada lažne države je iste godine potpisala ugovor sa američkom kompanijom AM General.

Dve godine kasnije, Kosovo je kupilo dodatna vojna vozila iz SAD, dok je 2021. godine američka vlada donirala Kosovu 55 vozila tipa ASV (oklopno bezbednosno vozilo).